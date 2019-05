Cristina Chiabotto si sposa dopo l’addio a Fabio Fulco

editato in: da

Cristina Chiabotto si sposa. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Spy, dopo l’addio a Fabio Fulco, l’ex Miss sarebbe pronta a convolare a nozze con Marco Roscio.

Torinese e manager di un’importante azienda, l’uomo è riuscito a conquistare il cuore della modella, tornata single dopo oltre dieci anni d’amore con l’attore napoletano. La love story fra la Chiabotto e Fulco era giunta al al capolinea – fra polemiche e attacchi – ad un passo dalle nozze e da un figlio. Fabio aveva accusato l’ex fidanzata di non aver mai sognato una famiglia mentre lui, ormai 48enne, aveva espresso il desiderio di diventare padre.

Dopo un botta e risposta a distanza, i due si erano detti definitivamente addio. Qualche tempo dopo la modella era uscita allo scoperto con il nuovo compagno 32enne, conosciuto a Torino e grande fan della Juventus. Da allora Marco e Cristina non si sono più lasciati. La coppia è stata paparazzata più volte insieme ad eventi pubblici, party e ovviamente partite allo stadio.

Secondo quanto svelato dal settimanale Spy, la Chiabotto sarebbe pronta a fare il grande passo dopo solo un anno di frequentazione. Le nozze si svolgeranno a settembre, alle porte di Torino e fra gli invitati non ci saranno vip, ma la famiglia Agnelli al completo, visto che Marco Roscio la conosce molto bene.

Ad organizzare il matrimonio sarebbe proprio Cristina, che si starebbe dando da fare nella scelta di inviti, bomboniere e abito da sposa. Non solo: la modella avrebbe confidato alle amiche di sognare un figlio subito dopo la romantica cerimonia.

Nel frattempo Fabio Fulco ha ritrovato il sorriso con la modella napoletana Eliana Sbaragli, ma di certo rimarrà sorpreso nello scoprire che la sua ex, dopo soli 12 mesi di frequentazione, è già pronta per convolare a nozze con il fidanzato.

“L’oggetto della mia sofferenza è esistito soprattutto nella mia immaginazione, era la proiezione di qualcuno che oggi so che non esiste – aveva detto nella sua ultima intervista, parlando amareggiato dell’addio a Cristina Chiabotto -. Quella donna che avevo idealizzato, non è mai esistita“.