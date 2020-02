Cristina Chiabotto, Fabio Fulco volta pagina con Veronica e dice la sua sul marito

editato in: da

Fabio Fulco, attore e per tanti anni compagno di Cristina Chiabotto, ha voltato pagina dal punto di vista sentimentale. Intervistato sulle pagine del settimanale Chi, l’ex fidanzato di Miss Italia 2004 ha confermato di avere una nuova storia d’amore.

Lei si chiama Veronica Papa, ha 25 anni ed è arrivata in finale al concorso di Miss Mondo. Nella vita è imprenditrice nel campo dell’abbigliamento e con l’attore napoletano – che spegnerà 50 candeline il prossimo 4 agosto – ha trascorso una romantica vacanza alle Mauritius.

I dettagli di questo soggiorno da sogno della coppia sono stati immortalati dai reporter del rotocalco diretto da Alfonso Signorini, sulle cui colonne Fulco ha detto la sua anche su Marco Roscio, il manager che, nel settembre 2019, ha portato all’altare la sua storica ex (Fulco e la Chiabotto si sono conosciuti e innamorati nel 2005 dietro le quinte di Ballando con le Stelle e sono stati una coppia per più di dieci anni).

L’attore – che all’anagrafe si chiama Fabio Bifulco – ha messo in chiaro le cose sottolineando di non aver mai lanciato frecciatine a Marco Roscio e che non è nel suo stile un comportamento del genere, soprattutto via social. Ha specificato – rispondendo a un’accusa che gli viene rivolta ormai da mesi – che non si comporta così anche perché non conosce il manager torinese.

Detto questo, quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante.

Fulco ha altresì sottolineato che, nel suo futuro, immagina un matrimonio e dei figli. Nel corso dell’intervista a Chi ha parlato anche della fine della storia con la Chiabotto affermando che, quando si è a un passo dalla realizzazione dei propri obiettivi personali e la vita toglie tutto, è naturale non crederci più.

Le cose, però, sono cambiate per lui: l’attore napoletano – che ha partecipato a fiction come Vivere, Don Matteo e Le Tre Rose di Eva – ha infatti detto di essere tornato a battersi per i propri sogni. Merito di Veronica? Molto probabilmente sì! Fulco, non a caso, ha dichiarato di essere felice, di riuscire a parlare di tutto con lei e di non avvertire in alcun modo la differenza d’età tra loro (25 anni).