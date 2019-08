Craig Warwick ricoverato d’urgenza in ospedale. La Balivo in apprensione

editato in: da

Craig Warwick fa preoccupare Caterina Balivo a causa del suo ricovero d’urgenza in ospedale.

Lo scrittore ed ex protagonista dell‘Isola dei Famosi, conosciuto per essere un sensitivo, ha postato su Instagram una foto molto particolare. Nello scatto si vede solamente la mano fasciata e la flebo, in quella che dovrebbe essere una stanza d’ospedale.

“Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi – ha scritto Warwick – pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo”. Il post ha fatto preoccupare moltissimi i follower dello scrittore londinese, ma soprattutto i suoi amici, fra loro Caterina Balivo con cui Craig ha scritto un libro. “Oh mamma, Craig!” ha scritto la conduttrice di Vieni da Me senza nascondere tutto lo stupore e la preoccupazione.

Fra i tanti commenti anche quelli di Pippo Pelo, Maria Grazia Cucinotta e Marcello Cirillo. “Amore che succede?” ha infine domandato Elena Morali. Il sensitivo non ha fornito ulteriori informazioni riguardo il suo stato di salute, aumentando l’apprensione dei fan che continuano a chiedergli come stia.

Originario di Londra, Craig Warwick è diventato famoso grazie ai suoi libri che parlano di angeli e contatti con l’aldilà. Il più famoso è senza dubbio Tutti quanti abbiamo un angelo, scritto insieme a Caterina Balivo con cui è nata anche una bella amicizia. Lo scrittore ha preso poi parte a diverse trasmissioni televisive fra cui Mattino Cinque, Festa Italiana e La strada dei miracoli, sino all’ingresso nel cast dell’Isola dei Famosi e al ritiro a causa di un infortunio.

Nel frattempo la Balivo è volata negli Stati Uniti insieme a tutta la famiglia per trascorrere le vacanze. La conduttrice, sempre attiva sui social, ha condiviso su Instagram scatti e video che raccontano la sua estate, fra momenti teneri con il marito Guido Maria Brera, e giochi con i figli Guido Alberto Brera e Cora.