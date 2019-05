Costanza Caracciolo e Vieri: su Instagram la prima foto della figlia Stella

editato in: da

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri mostrano per la prima volta su Instagram una foto della figlia Stella.

La piccola, venuta alla luce lo scorso 18 novembre, presto compirà sei mesi e per festeggiarli i suoi genitori hanno deciso di regalarle un debutto sui social. A pubblicare lo scatto è stata l’ex velina di Striscia la Notizia, che ha postato una foto in cui la figlia appare di spalle.

Nello scatto, tenerissimo, Costanza stringe fra le braccia Stella, vestita con un completino grigio. Di lei vediamo solamente la testolina, protetta dalla madre, con i primi capelli, e le manine tenerissime. L’immagine ha emozionato moltissimo i follower della modella siciliana, che da tempo chiedevano alla coppia di conoscere la piccola Stella.

“Quando mi chiedono cos’è per te essere mamma, è come quando mi chiedono cos’è per te l’amore – ha scritto la Caracciolo nella didascalia della foto -. Mi mancano le parole per esprimere entrambe le cose, ma ho gli occhi che rispondono per me… È vero, quando diventi madre la vita ti cambia ed oggi sono orgogliosa di mostrarmi con la mia nuova vita“.

A commentare l’immagine tantissimi vip, fra cui Maddalena Corvaglia, anche lei ex velina di Striscia la Notizia. “Oddio, la piccola stellina” ha scritto, intenerita dallo scatto.

Attenti alla privacy e molto riservati, Costanza e Bobo (freschi sposi) hanno scelto di non svelare pubblicamente il volto della loro bambina. Stella Vieri è già una star, ma non ha mai partecipato a shooting fotografici ed è stata sempre protetta dai suoi genitori che, pochi mesi dopo la sua nascita, sono tornati a Miami, negli Stati Uniti.

La piccola Stella, come è noto, era arrivata dopo un momento difficilissimo vissuto dalla coppia, un aborto spontaneo che aveva messo a dura prova Costanza e Vieri.

“Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta – aveva svelato qualche tempo fa l’ex velina a Fuorigioco -. Di lì a poche ore venni invece a sapere che avevo perso il bimbo. Fu terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati. Nessuno dei giornalisti mi aveva chiamato prima di fare uscire la notizia della gravidanza. Mi aspettavo maggiore delicatezza, attenzione – aveva concluso, parlando del suo grande dolore -. Avrei per esempio chiesto di aspettare a divulgare la notizia, almeno fino al superamento del momento più critico di ogni gravidanza. Che delusione, che rabbia. Fu il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata”.