Madonna positiva al Coronavirus: “Sono stata contagiata”

Coronavirus, dal cinema allo sport alla politica: i personaggi famosi contagiati

Madonna è stata contagiata dal Coronavirus. A svelarlo è stata proprio la popstar che ha pubblicato su Instagram un video in cui ha dato la notizia ai fan. Dallo scorso 16 marzo, la cantante si trova in quarantena in Portogallo insieme ai figli.

Nel video apparso sui social Lady Ciccone è seduta dietro una macchina da scrivere, lo sguardo serio e la voce intensa. Racconta il suo isolamento dal resto del mondo e aggiunge una frase che ha gelato i fan. “Ho fatto un test l’altro giorno – dice – e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″. In tanti hanno commentato il post, preoccupati per lo stato di salute della popstar.

La 61enne non ha fornito informazioni, non ha parlato dei sintomi del Coronavirus e non ha fatto ipotesi su quando potrebbe aver contratto la malattia. L’unica certezza è che ha sviluppato gli anticorpi per il Covid-19, come ha confermato lei stessa al termine della clip. “Domani farò un lungo viaggio in macchina – dice -, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”.

Il lockdown e la diffusione del Coronavirus, avevano costretto Madonna, così come tanti altri artisti, ad annullare il suo tour Madame X. Una tournée iniziata sotto una cattiva stella, segnata dalla cancellazione di diversi live e da infortuni della cantante, provata da forti dolori. Solo qualche mese fa Lady Ciccone aveva abbandonato in lacrime Le Grand Rex di Parigi, dove si stava esibendo, dopo essere caduta, ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale.

In seguito la popstar era volata in Portogallo, dove vive con i figli, annullando tutti i concerti, ma continuando a tenersi in contatto con i fan grazie a Instagram. La star di Material Girl aveva fatto sapere di essere impegnata in prima linea nella battaglia contro il virus, grazie ai finanziamenti fatti alla Fondazione di Melinda e Bill Gates per trovare prima possibile una cura e un vaccino contro il Covid-19.