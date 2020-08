Coronavirus, Eliana Michelazzo dopo il ricovero in ospedale svela come sta

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Eliana Michelazzo rompe il silenzio su Instagram per svelare ai fan le sue condizioni di salute dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus. Appena 24 ore dopo aver ricevuto i risultati del tampone, l’ex agente di Pamela Prati era stata trasportata d’urgenza in ospedale. Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato di essere stata dimessa dal Policlinico Gemelli dopo il grande spavento.

“Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento) – ha raccontato -. Pensavo di star meglio ma questo virus cambia ogni giorno. State sereni, sto aspettando risposte”. Poco dopo la Michelazzo ha spiegato di essersi tranquillizzata grazie all’intervento dei medici: “Sono appena rientrata a casa. Non vi nego che stamattina mi sono presa un bello spavento – ha confessato -. I risultati degli accertamenti effettuati stamattina al Gemelli sono buoni. Nulla di cui preoccuparsi. Per fortuna rientra tutto nella prassi del Covid-19. Devo stare a riposo, rispettare la quarantena, in serenità. Nel caso questi sintomi dovessero ripresentarsi posso richiamare il Gemelli, che provvederà alla mia salute”.

Ospite dei salotti televisivi e amica di molti vip, Eliana Michelazzo ha scoperto di essere positiva al Coronavirus di ritorno da una vacanza in Sardegna con alcuni amici. Dopo il viaggio in Costa Smeralda, dove era stata anche del Billionaire, l’influencer si era sottoposta ai controlli. Eliana è stata protagonista della scorsa stagione televisiva a causa dell’ormai celebre caso Mark Caltagirone. L’ex corteggiatrice di U&D infatti per diverso tempo è stata, insieme a Pamela Perricciolo, l’agente di Pamela Prati.

Era stata proprio lei, nel corso di una puntata di Live – Non è la D’Urso a confessare che il misterioso imprenditore e futuro marito della showgirl non esisteva. Poco dopo lo scandalo che l’aveva travolta, Eliana aveva deciso di cambiare vita, raccontando di essere stata ingannata anche lei, vivendo una storia d’amore falsa con Simone Coppi. Negli ultimi mesi su Instagram, la Michelazzo era apparsa sorridente e serena, fino alla scoperta della sua positività di ritorno dalle vacanze. Sui social Eliana ha svelato che trascorrerà, come da prassi, le prossime settimane in casa in isolamento.