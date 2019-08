Il coraggio di Micol Olivieri su Instagram: “Amatevi sempre...

editato in: da

Bellissima e coraggiosa, Micol Olivieri lancia un messaggio importante ai follower su Instagram, invitando tutte le donne ad accettare il proprio corpo.

Cellulite e smagliature sono problemi con cui tutte, prima o poi, ci troviamo a fare i conti. Spesso ci guardiamo allo specchio e quello che vediamo non ci piace oppure ci sentiamo giudicate per un rotolino di grasso oppure un accenno di buccia d’arancia.

Una frustrazione che aumenta quando, guardando le foto su Instagram, vediamo solo donne bellissime e corpi perfetti. Ma la verità, pura e semplice, è che la perfezione non esiste e ce lo dimostra Micol Olivieri, mamma di du bambini e moglie del calciatore Christian Massella, con una foto che vale più di mille parole.

Si tratta di uno scatto in bikini in cui l’ex star dei Cesaroni mostra il suo corpo senza filtri o ritocchi. “Avrei potuto prendere questa foto e modificare quella parte lì – ha spiegato ai follower di Instagram -, il bozzetto che si vede con annessa cellulite e smagliature”.

“Avrei potuto mettere una bella terza abbondante dentro le coppe del reggiseno – si legge ancora -, un po’ di abbronzatura in più ma alla fine, chi sarebbe stata quella nella foto? Le smagliature ormai bianche mi ricordano l’adolescenza, quei bei graffi sulla pelle che ti ritrovi quando il tuo corpo decide di trasformarsi in quella di una donna, la cellulite, eh quella è la mia peggior nemica, però mi ricorda che sono figlia di mia madre e per tutta la vita avremo un nemico comune”.

“Il seno piccolo – ha concluso – è proprio quello che desideravo da bambina perché pensavo che più grandi mi avrebbero dato impiccio nel fare le cose e… sono stata accontentata! Migliorarsi sempre, ma riconoscersi nel proprio corpo è la parte più bella dell’essere donna. Amatevi sempre! #loveyourself”.