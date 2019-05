Chi è Consuelo Di Figlia, la wedding planner di Pamela Prati

editato in: da

Consuelo Di Figlia è la wedding planner di Pamela Prati, rimasta coinvolta nell’intrigo delle nozze (ormai annullate) della showgirl.

Da settimane non si parla d’altro che del matrimonio fra l’ex star del Bagaglino e Mark Caltagirone, imprenditore romano che, secondo le sue dichiarazioni, l’avrebbe resa moglie e madre a 60 anni. L’annuncio e alcuni scoop di Dagospia (ripresi poi dalla D’Urso nel suo programma Live) hanno però sollevato un vero e proprio polverone mediatico.

In tanti sono pronti a scommettere che Mark Caltagirone non esista e che il matrimonio sia solamente un’enorme farsa architettata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le manager della Prati. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere l’8 maggio e, secondo quanto rivelato dalla Prati, ripresa in esclusiva dalle telecamere di Verissimo.

Come è ormai noto, il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi, dopo il malore di Pamela e l’eccessiva pressione mediatica. Ad annunciarlo le sue agenti, che l’hanno aiutata ad organizzare le nozze. Accanto a loro nella preparazione della cerimonia, anche Consuelo Di Figlia, wedding planner molto conosciuta nell’ambiente dello spettacolo, scelta dalla Prati per rendere unico il giorno del sì.

Contattata dal settimanale Chi, Consuelo ha confermato di essersi occupata dei preparativi, ma non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Sul suo sito web, in cui racconta il lavoro come wedding planner, nessun riferimento alla Prati. Giovanissima e di successo, sarebbe stata proprio la Di Figlia ad accompagnare la showgirl sarda nella location delle nozze.

La cerimonia inizialmente era stata organizzata presso Villa Pazzi al Parugiano di proprietà di Marzia Rosati. “La prati si è presentata insieme con la wedding planner Consuelo Di Figlia – ha svelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini – che ha fatto da ponte e la sua agente, si è presentata da noi intorno alle 20”:

“Chi parlava, però, era sempre la sua agente, che poi ho riconosciuto guardando la tv: Eliana Michelazzo – ha concluso -. È stata lei a chiedermi di recintare la struttura perché Pamela aveva fretta di sposarsi e ci sarebbero state le telecamere”.