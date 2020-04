Concertone del primo maggio: dove, come, quando seguirlo. E chi ci sarà

editato in: da

Il Concerto del primo maggio si farà. Nonostante la quarantena, nonostante l’emergenza COVID-19, la grande festa per ricordare e celebrare i lavoratori si terrà ugualmente. Non nella tradizionale piazza di San Giovanni in Laterano a Roma, non con l’enorme folla che caratterizza da sempre il Concertone, in modalità e forme nuove e inedite, ma la presenza di alcuni fra i più grandi artisti italiani è garantita. E sarà comunque una grande festa, forse, vista la situazione e la costrizione a casa degli italiani, ancora più sentita, attesa e partecipata.

Scopriamo come, dove e quando seguire il Concertone.

La conduttrice del Concertone

A condurre l’evento sarà, per il terzo anno consecutivo, Ambra.

Titolo e dove guardare in tv il Concertone

Il titolo scelto da CGIL, CISL e UIL per il concerto di quest’anno è “Il lavoro in Sicurezza: per costruire il futuro“. Un grande evento collettivo, che si è ripensato ai tempi del Coronavirus, e che si concretizzerà in una diretta televisiva e una radiofonica, rispettivamente su Rai3 e Radio2.

Dove si terrà il Concertone

Fisicamente l’evento sarà condotto dal Teatro delle Vittorie di Roma. I contributi degli artisti, invece, saranno da altre location sparse sul territorio italiano, selezionate dagli artisti stessi. Tra queste l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Museo del 900 di Milano e Piazza Maggiore a Bologna

I cantanti che si esibiranno al Concertone 2020

Tra i cantanti del Primo maggio di quest’anno ci saranno infatti anche artisti come Zucchero, Vasco Rossi e Gianna Nannini.

Oltre a loro, in ordine alfabetico, si esibiranno: Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Spazio anche, come ormai da tradizione, i vincitori del contest Primo Maggio Next, pensato per dare visibilità agli artisti emergenti. Quest’anno i vincitori sono: la cantautrice Ellynora, la cantautrice Lamine e i cantautori Matteo Alieno e Nervi.