Il commovente post di John Travolta per il figlio dopo la morte dell’amata moglie

Kelly Preston e John Travolta: storia del loro amore, tra gioie e tragedie

Per John Travolta, questa è una ricorrenza davvero speciale: il suo piccolo Ben compie 10 anni, un traguardo importante nella sua giovanissima vita, e il papà ha voluto festeggiarlo con un tenerissimo post condiviso sui social, assaporando un momento di normalità dopo la tragedia che l’ha colpito.

Appena quattro mesi fa, John Travolta ha perso sua moglie Kelly Preston, scomparsa all’età di 57 anni. Era il 13 luglio quando, con uno straziante messaggio su Instagram, aveva rivelato che la splendida attrice, con la quale aveva condiviso gran parte della sua vita, aveva perso la sua battaglia contro il cancro al seno. Stava lottando da due lunghi anni, e purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando suo marito John e i loro due bellissimi figli, Ella Bleu e Benjamin.

Ed è nel ricordo di Kelly che l’attore, nel giorno del compleanno del loro ultimogenito, ha scritto un dolcissimo post su Instagram: “Buon decimo compleanno, mio fantastico Ben. Ti amo!”. Poche, semplici parole che descrivono l’immenso amore di un papà per il suo ometto che sta crescendo sempre più, come si vede anche dalla bellissima foto in cui Travolta lo stringe a sé con un sorriso radioso. Molti sono gli auguri ricevuti dai fan e dai colleghi di John. La sua storica compagna di Grease, Olivia Newton-John, ha scritto: “Spero tu trascorra un giorno meraviglioso”.

L’attore ha deciso di concedersi una pausa per curare le proprie ferite e dedicarsi interamente alla famiglia: “Mi prenderò del tempo per i miei figli, che hanno perso la mamma” – scriveva la scorsa estate ai suoi fan. E a quanto pare è proprio ciò che sta facendo, a giudicare dalle splendide foto che condivide sui social: a brillare, al suo fianco, sono i suoi due gioielli più preziosi, Ella e Ben. Come nel giorno di quello che sarebbe stato il 58esimo compleanno di sua moglie, quando Travolta e sua figlia si sono stretti in un dolce abbraccio dedicandole un ballo.

Il ricordo vola anche al giovane Jett, il primogenito di John e Kelly scomparso tragicamente all’età di 16 anni mentre si trovava in vacanza alle Bahamas con la sua famiglia, una perdita devastante che ha segnato profondamente l’attore. Era il 2009 quando il ragazzo si è spento, in circostanze che non sono mai state rivelate nella loro interezza, ma la sua presenza è ancora forte.