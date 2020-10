Il Collegio 5: i concorrenti e il ritorno di Magalli

editato in: da

Sono stati svelati i nomi dei ragazzi che parteciperanno alla nuova edizione de Il Collegio. Il programma, giunto ormai alla quinta edizione è riuscito in poco tempo a creare un grosso interesse sui social e ad avere un ottimo seguito tra i giovanissimi, oltre che a far conoscere alcuni di loro al grande pubblico anche in altri programmi di successo, così come è accaduto a Nicole Rossi.

In onda su Rai 2, il docu-reality è realizzato in collaborazione con Banijai Italia ed è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti per la realizzazione della versione italiana.

Il Collegio tornerà in onda da martedì 27 ottobre in prima serata. Si riaprono i cancelli del collegio più noto del momento, che per questa edizione è stato ambientato nel “Regina Margherita” di Anagni (FR).

Sono 8 le puntate previste e a narrare le vicende del collegio più famoso dei giorni nostri sarà Giancarlo Magalli, attualmente impegnato nella conduzione della nuova edizione de I Fatti Vostri. Il programma è stato registrato tenendo conto di tutte le restrizioni, per il rispetto delle norme di sicurezza data l’emergenza sanitaria in corso.

Dopo la quarta edizione ambientata negli anni ’80, questa volta a varcare la soglia, catapultati nel 1992 e alle prese con i “confessionali” attraverso i quali si racconteranno, saranno 21 ragazzi:

Alessandro Andreini, 16 anni, di San Giovanni in Marignano (RN)

Alessandro Guida, 15 anni, di Civitavecchia (RM)

Aurora Morabito, 17 anni, di Savona

Andrea Di Piero, 16 anni, di Fiuggi (FR)

Bonard Dago, 17 anni, di Zaro Branco (TV)

Davide Vavalà, 16 anni, di Bologna

Giordano Francati, 17 anni, di Roma

Giulia Matera, 15 anni di Salerno

Giulia Maria Scarano, 14 anni, di Manfredonia (FG)

Linda Bertollo, 14 anni di Ivrea

Luca Lapolla, 15 anni di Prato (PO)

Luca Zigliana, 15 anni, di Zanico (NG)

Luna Scognamiglio, 17 anni, di Vietri sul mare (SA)

Maria Teresa Cristini, 14 anni di Sant’Olcese (GE)

Marco Crivellini, 16 anni, di Roma

Mishel Gashi, 15 anni, di Calolzicorte (LC)

Rahul Teoli, 15 anni di Piombino (LI)

Rebecca Mongelli, 15 anni, di Sesto Fiorentino

Sofia Cerio, 15 anni di Pesaro

Usha Teoli, 17 anni, di Piombino (LI)

Ylenia Grambone, 16 anni, di Vallo della Lucania (SA)

Una bella sfida per i giovani selezionati per Il Collegio 5 che, oltre a dover rinunciare ai social network, dovranno immedesimarsi negli esplosivi anni ’90, la decade in cui i loro stessi genitori hanno vissuto gli anni di scuola.