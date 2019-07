Clizia Incorvaia parla del tradimento di Sarcina con Scamarcio

editato in: da

Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Francesco Sarcina e il tradimento con Riccardo Scamarcio.

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’addio fra la star di Instagram e il cantante delle Vibrazioni, arrivato dopo una profonda crisi e una passione segreta fra Clizia e l’attore pugliese. A confermare quello che sembrava solamente un gossip è stato lo stesso Francesco Sarcina, che sulle pagine del Corriere della Sera ha raccontato il dolore per l’epilogo del suo matrimonio.

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato – ha svelato -. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

Amico di famiglia e testimone di nozze della coppia, Scamarcio avrebbe tradito la fiducia di Sarcina, contribuendo alla fine del legame con Clizia. Mentre Riccardo non ha commentato le parole del cantante, la Incorvaia ha deciso di dire la sua su Instagram. Dopo numerosi attacchi e commenti apparsi sotto le sue foto in cui si parlava del tradimento, l’influencer ha pubblicato un messaggio nelle Stories.

“Replicherò a breve – ha scritto Clizia -. E saprete la mia verità, non cose inventate prive di fondamento”. Un modo dunque per smentire quanto raccontato dall’ex marito, che nel corso dell’intervista al Corriere è stato molto chiaro sulla questione.

“Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato – ha ricordato -. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita”.

Nelle Stories, Clizia ha pubblicato gli attacchi ricevuti, commentando: “Basta commenti da profili fake, sarete segnalati alla polizia postale. Ho già provveduto”, poi ha postato le parole di un fan che crede alla sua fedeltà nei confronti di Francesco Sarcina: “Giustizia sarà fatta” ha scritto.