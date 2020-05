Clizia Incorvaia e Ciavarro innamorati: la replica alle critiche ricevute dalla D’Urso

editato in: da

L’attesa è finalmente finita: dopo tanti mesi di lontananza, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro possono vivere il loro amore alla luce del sole, ormai vicinissimi e inseparabili. Dopo le critiche di Barbara D’Urso, che li ha ripresi per una piccola menzogna, i due innamorati si godono un po’ di intimità.

Clizia e Paolo si sono conosciuti qualche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, e in pochi attimi è scoccata la scintilla. Dal giorno in cui la Incorvaia è stata eliminata, però, i due non si sono più potuti abbracciare. Hanno aspettato a lungo che finalmente arrivasse il loro grande momento, continuando nel frattempo a sentirsi quotidianamente e a vivere il loro amore a distanza. Domenica sera, in diretta a Live – Non è la D’Urso, avremmo dovuto assistere al loro primo incontro da quando si sono lasciati sulla soglia della casa più spiata d’Italia.

Tutto era pronto per un romantico appuntamento in notturna ad Agrigento, nella splendida cornice della Scala dei Turchi, ma qualcosa è andato storto: Barbara ha infatti scoperto, solo pochi istanti prima di andare in onda, che Paolo e Clizia si erano già incontrati il giorno prima della diretta, per lavorare ad un servizio fotografico. La conduttrice li ha ripresi per la menzogna: ” Per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata, se vi siete già visti? Io sono dalla parte vostra, però ci sono rimasta un pochino male“.

Insomma, i due giovani innamorati hanno potuto sì riabbracciarsi davanti alle telecamere, ma in realtà lo avevano già fatto. Tuttavia, le polemiche sono già state superate: poche ore dopo la “ramanzina” ricevuta da Barbara D’Urso, entrambi hanno condiviso con i loro fan la grande gioia di essere nuovamente insieme. Due splendide foto, una pubblicata da Clizia e l’altra da Paolo, sono la perfetta risposta a tutte le critiche degli ultimi giorni.

La Incorvaia ha scelto uno scatto che la ritrae in un romantico bacio con il suo fidanzato, mentre Paolo ha optato per una dolcissima foto in bianco e nero che lo vede con Clizia sulle sue spalle, entrambi felici e sorridenti. È chiaro dai loro volti che per la coppia è finalmente tornato il sereno, dopo tanti giorni di lontananza. E i fan sono entusiasti della loro gioia, come si evince dai tantissimi commenti che si susseguono sui profili social dei due innamorati.