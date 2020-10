Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro innamorati e felici su Instagram per gli otto mesi d’amore

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro estate d’amore

Innamorati e felici più che mai: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più affiatati come dimostrano le foto postate sui rispettivi social per celebrare il traguardo degli otto mesi d’amore.

Una relazione nata sotto lo sguardo attento delle telecamere del GF Vip, di cui sono stati concorrenti insieme nel corso della quarta edizione, e diventata sempre più profonda e forte nel corso dei mesi successivi. Più precisamente otto, come entrambi hanno sottolineato per celebrare il “mesiversario”.

Recentemente sono stati ospiti da Silvia Toffannin a Verissimo, per la loro prima intervista di coppia: entrambi sono apparsi convinti e innamorati e hanno fatto dichiarazioni importanti sul futuro. Ciavarro ha affermato che la Incorvaia è la donna della sua vita e di voler costruire con lei una famiglia. Lei, invece, ha parlato del “per sempre” spiegando che Ciavarro è la persona giusta.

Insomma tutto procede a vele spiegate e i loro otto mesi di relazione sono stati celebrati da entrambi su Instagram.

La influencer ha pubblicato un carosello di foto e video emozionati che li ritraggono insieme: tra immagini in posa e selfie, non è mancata una foto buffa e divertente della coppia. La didascalia spiega quanto forte e potente sia il loro amore, infatti la Incorvaia ha scritto: “8 mesi insieme che valgono come 8 anni… forse è proprio vero che esistono le anime predestinate”. E non a caso insieme al numero otto ha messo anche il simbolo dell’infinito.

Anche Paolo Ciavarro ha dedicato un post al traguardo raggiunto dalla loro relazione. Uno scatto in bianco e nero, che li ritrae abbracciati e corredato da un cuore e dal numero otto.

Non sfugge il commento della “suocera iconica” (come è stata definita dalla stessa Incorvaia): Paolo Ciavarro è il figlio della splendida attrice Eleonora Giorgi che sembra apprezzare molto la relazione tra i due. Ma del resto è lei stessa a lasciare sotto la foto della coppia una serie di cuori che sono un commento inequivocabile.

Belli, affiatati e innamorati: già nella casa del GF Vip la nascita del loro sentimento aveva colpito i telespettatori. E ora la loro love story è sempre più profonda e importante.