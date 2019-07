Incorvaia-Sarcina è giallo: Scamarcio tace e lei smentisce il tradimento

editato in: da

La notizia del tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio ai danni di Francesco Sarcina si sta trasformando velocemente da gossip a giallo.

Qualche giorno fa infatti il cantante delle Vibrazioni aveva raccontato in una lunga intervista il suo dolore per l’addio alla moglie e il tradimento il migliore amico, Riccardo Scamarcio. La reazione dei protagonisti della storia però non è tardata ad arrivare: mentre l’attore pugliese ha scelto di rimanere in silenzio, Clizia ha replicato sui social.

Su Instagram la fashion blogger ha pubblicato una Stories in cui ha smentito categoricamente di aver mai tradito il marito. “Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete – ha scritto rivolgendosi ai fan -. Non ho tradito il padre di mia figlia, mai”.

La Incorvaia ha quindi negato categoricamente i tradimento, affermando che quello che Francesco Sarcina ha dichiarato è falso. “L’ho sempre amato e rispettato – ha spiegato -. Apprezzo e ringrazio chi mi protegge. Detto ciò chi va protetta è mia figlia Nina. E un vero genitore dovrebbe ponderare ciò, senza saziarsi del proprio ego”.

In un’intervista al Corriere della Sera, il frontman delle Vibrazioni aveva raccontato tutto il suo dolore per l’addio alla moglie e il terribile tradimento subito.

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato – aveva confessato -. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

Poco dopo aver pubblicato le Stories, Clizia le ha cancellate, riscrivendo un messaggio simile, ma senza nessun riferimento al tradimento. C’è stato oppure no? Francesco Sarcina ha parlato chiaramente di un legame fra Scamarcio e la moglie, ma soprattutto di una confessione fatta dalla Incorvaia quando erano tornati insieme dopo una breve crisi.

Lei invece continua a negare, affermando di essere stata sempre fedele. E Scamarcio? L’attore non è presente sui social e per ora ha scelto la via del silenzio.