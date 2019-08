Clizia Incorvaia festeggia il compleanno della figlia: Sarcina assente

editato in: da

Clizia Incorvaia festeggia i 4 anni della figlia Nina senza l’ex marito Francesco Sarcina, lontano dopo il presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio.

I due coniugi si sono separati qualche settimana fa dopo l’ennesimo riavvicinamento. A parlare dei motivi della rottura era stato il cantante delle Vibrazioni che si era sfogato in un’intervista accusando la fashion blogger di averlo tradito con Scamarcio, il suo migliore amico.

Proprio l’attore era stato il testimone di nozze della coppia e frequentava regolarmente la loro casa. Poi la crisi e un avvicinamento segreto fra Scamarcio e Clizia, che avrebbe portato alla rottura definitiva. Dopo scambi di accuse reciproche e attacchi, l’influencer di Instagram e il cantante si sono chiusi nel silenzio.

La fine del matrimonio sembra ormai segnata e i due non si sono riuniti nemmeno in occasione del compleanno della figlia Nina. La piccola ha compiuto 4 anni e Clizia Incorvaia ha organizzato per lei una festa sulla spiaggia in Sicilia, fra unicorni e torte rosa. Su Instagram la fashion blogger ha pubblicato uno scatto che la ritrae sorridente insieme alla bambina.

“4 anni di te… 4 anni di noi – ha scritto -. Grazie per riempire la mia vita, per dare il vero senso e per avermi insegnato: l’AMORE PURO e INCONDIZIONATO”. Poco dopo anche Sarcina ha fatto gli auguri alla piccola, affermando di non essere andato in Sicilia a causa di problemi di lavoro.

“In queste date mi sento un po’ naufrago – ha spiegato su Instagram -. Oggi, per esempio, per non poter festeggiare i 4 anni della mia amata Nina. Ma purtroppo questo lavoro (meraviglioso e per il quale mi sento veramente fortunato), comporta sacrifici. Sacrifici di presenza, a volte, ma che i miei figli sanno bene quanto poi io li sappia compensare. Auguri Nina, che il Grande Spirito sempre ti protegga”.

Nel frattempo Riccardo Scamarcio, che aveva accusato Clizia Incorvaia di aver mentito, si è nuovamente chiuso nel silenzio.