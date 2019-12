Clizia Incorvaia attacca Riccardo Scamarcio: “Mi ha addittata come una strega”

editato in: da

Clizia Incorvaia si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello e attacca Riccardo Scamarcio. Qualche mese fa l’influencer era finita al centro del gossip, accusata dall’ex marito Francesco Sarcina di averlo tradito con l’attore pugliese. La star di Instagram ha sempre smentito le accuse, parlando solamente di un bacio, e ha affermato che il leader delle Vibrazioni l’avrebbe fatta soffrire molto negli anni del loro matrimonio.

Scamarcio non ha mai commentato direttamente il gossip, ma l’ha fatto tramite un amico, accusando Clizia di essere stata sempre gelosa del suo legame con Sarcina. “Era ossessionata dal mio rapporto con Francesco – avrebbe svelato -. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro. La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare”.

A distanza di mesi da quel gossip, Clizia entrerà nella casa del Grande Fratello Vip e svelerà il suo legame con Sarcina e Scamarcio. L’influencer è decisa a far sentire la sua voce dopo le critiche e i pettegolezzi sul suo conto.

“Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere – ha confessato lei a Grazia -. Rinascere dalle mie ceneri. Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”.

La Incorvaia ha poi affermato che l’attore pugliese non avrebbe raccontato tutta la verità sul loro legame perché in quel periodo frequentava un’altra donna. “Non voleva che questa storia venisse fuori perché all’epoca frequentava la sua agente – ha detto -. In ogni caso vorrei chiudere qui, perché mi deprime parlare di uomini che non hanno il coraggio delle loro azioni. Mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero”.