Clio Make Up mamma per la seconda volta: è nata Joy

Fiocco rosa per Clio Zammatteo, che è diventata mamma per la seconda volta. La famosa blogger e imprenditrice, conosciuta come Clio Make Up ha partorito dando alla luce la piccola Joy. Grandi emozioni, quindi, per la sua famiglia che negli ultimi giorni aveva avuto qualche difficoltà.

Clio ha dato alla luce la piccola Joy. Ad annunciarlo lei stessa attraverso una dolcissima foto pubblicata sui suoi canali social. Nello scatto appare la Zammatteo che, stremata dal parto, abbraccia la piccola bambina appena nata e, con lo sguardo felice ed emozionato, la presenta ai suoi fan.

Poche ore prima della nascita di Joy, però, era stato proprio il marito di Clio, Claudio Midolo, ad avvisare tutti su ciò che stava per accadere. Sul suo profilo Instagram, infatti, aveva pubblicato una foto di Clio in ospedale con una didascalia che non lasciava spazio a dubbi:

Today is the day. Vi vogliamo bene, grazie per tutto l’affetto che ci date.

Poche parole da cui, però, trapela tutta l’emozione per questo momento speciale. La famiglia di Clio e Claudio, così, si è allargata. I due, infatti, sono già genitori della piccola Grace, nata il 2 aprile del 2018, che finalmente potrà abbracciare la tanto attesa sorellina Joy. Numerosi i messaggi di auguri provenienti dai fan della blogger che, con grande calore, le hanno fatto sentire sostegno e affetto.

Una bella notizia per la famiglia di Clio che, nelle ultime settimane, aveva vissuto qualche difficoltà. La Zammatteo e Midolo, infatti, vivevano stabilmente a New York fino a quando non è scoppiata l’attuale emergenza sanitaria. Sentendosi soli e poco sicuri in una città così grande, i due hanno preferito trasferirsi in Virginia a casa di alcuni amici.

Una scelta difficile che ha comportato anche alcune difficoltà e che ha fatto molto preoccupare la Zammatteo nelle settimane che hanno preceduto il parto. Nel nuovo Stato, infatti, la blogger non poteva godere di un’assicurazione sanitaria e, pertanto, non le era garantita un’assistenza medica. La foto pubblicata, però, testimonia che tutto è andato per il verso giusto: Clio ha dato alla luce la sua bambina in totale sicurezza ed è pronta a godersi l’amore della sua famiglia.