Claudio Santamaria rompe il silenzio: il messaggio su Instagram dopo il dolore

Poche, semplici parole inviate ai fan tramite le stories di Instagram. Così, Claudio Santamaria ha scelto di rompere il silenzio sulla dolorosa vicenda del figlio perso dalla moglie Francesca Barra.

Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questo momento per noi così difficile. I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli.

Era stata proprio la giornalista a dare il triste annuncio qualche giorno fa, scegliendo anche lei Instagram per raccontare la perdita della coppia ai loro fan.

Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita.

Era iniziato così il suo post che, su una foto completamente nera come il buio che era dentro di lei, raccontava del vuoto incolmabile lasciato da quel figlio non ancora nato, ma già presente nelle vite di Claudio e Francesca.

Un bambino che la coppia aveva fortemente cercato e voluto, per coronare quell’amore che era nel loro destino, sin dalla prima volta in cui si sono incontrati, (in Basilicata, dove lei viveva e lui era in vacanza), da adolescenti, ma che hanno reso realtà solo molti anno dopo, da adulti.

Un amore talmente grande da portare entrambi a decidere di stravolgere la loro vita. Per Claudio, la giornalista ha lasciato l’ex marito, padre dei suoi primi tre figli, attirandosi critiche e insulti; per Francesca, Claudio, anche lui già padre di una figlia avuta con Delfina Delettrez Fendi, ha cambiato abitudini e città.

Una storia travolgente che ha avuto il suo coronamento romantico prima con le nozze segrete a Las Vegas e poi con il matrimonio in Basilicata, sfondo di tutta la loro incredibile storia d’amore. Dal primo incontro da ragazzini, fino alla prima volta che sono venuti allo scoperto, partecipando insieme ad una festa patronale.

Cosa mancava per suggellare un amore così invincibile? Quel bambino. La creatura che Francesca portava finalmente in grembo, la creatura che il destino ha voluto non nascesse, lasciando la coppia persa nel dolore. Ma non sola.

Perché sono tanti i fan che tifano per questa coppia unita da un amore fatale, istintivo e appassionato come pochi.

Francesca per prima aveva ringraziato su Instagram le tantissime persone, amici e sconosciuti che le stanno dimostrando da giorni la loro vicinanza.

Ora è la volta di Claudio, che si è preso un po’ di tempo in più per assorbire il suo dolore ed esprimere la sua gratitudine a chi, in questo momento difficile, non ha lasciato soli lui e la sua Francesca.