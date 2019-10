Chi è Claudia Linciano, l’amica di Emma Marrone che ha parlato della sua salute

editato in: da

Si chiama Claudia Linciano la donna che afferma di essere una grande amica di Emma Marrone e che ha svelato alcuni dettagli sullo stato di salute della cantante.

Claudia, che è pugliese proprio come la cantante e fa l’imprenditrice, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù, dove ha lasciato intendere di essere molto vicina alla famiglia Marrone, in particolare a Rosario, il padre dell’artista, che si sarebbe confidato con lei riguardo i recenti problemi di salute di Emma.

Come tutti ormai ben sanno, la Marrone qualche settimana fa aveva annunciato uno stop su Instagram affermando di dover risolvere alcuni problemi di salute e il pensiero dei fan era andato immediatamente alla lotta, iniziata ben dieci anni fa, contro il tumore. Qualche giorno fa Emma aveva svelato di essersi operata, tranquillizzando i fan sui social e affermando che si sarebbe presa una pausa.

Poco dopo Claudia Linciano ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù parlando di Emma e delle sue condizioni di salute. “Emma è stata operata lunedì 23 settembre e ora ha davanti un mese di convalescenza per riprendersi – ha spiegato la donna -. Si è operata in un ospedale di Bologna e al suo fianco c’erano i suoi genitori, che sono partiti da Aradeo, il paesino del Salento dove lei è cresciuta. Le sono stati sempre vicino e hanno intenzione di portarla a casa con loro e farla riprendere”.

La Linciano ha anche svelato che la cantante avrebbe scoperto il male quest’estate a causa di forti fitte all’addome. “Questa estate Emma non è stata bene – ha raccontato -. Aveva avuto una forte fitta all’addome, tanto da essere stata costretta a un ricovero per due giorni in ospedale”.

Claudia ha poi raccontato di aver parlato con Rosario Marrone, il papà di Emma. “Ha tenuto nascosto tutto ciò al padre Rosario, che però quando poi è venuto a sapere del nuovo malessere della figlia si è immediatamente preoccupato – ha detto -. Ha chiesto a Emma di continuare con i controlli e alla fine si è arrivati alla decisione di effettuare un ricovero a Bologna. Un ricovero a cui è subito seguita una operazione: un altro intervento all’utero. È stato proprio Rosario a confidarmi di essere dispiaciuto per essere stato tenuto all’oscuro di tutto. Forse Emma non voleva preoccuparlo, visto che sono ormai 10 anni che combatte con la salute”.

L’intervista rilasciata da Claudia Linciano ha scatenato la pronta reazione dello staff di Emma Marrone. Con un comunicato stampa la cantante ha voluto mettere in chiaro le cose affermando che nessuno può parlare del suo stato di salute e che le uniche comunicazioni vere sono quelle che arrivano dai suoi social.

“Le uniche fonti attendibili sulle condizioni di Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali – ha svelato il suo staff -. Tutte le notizie su ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista e le dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”.