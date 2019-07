Chi è Claudia Lai, la moglie di Nainggolan

editato in: da

Bellissima, solare, ma soprattutto coraggiosa: Claudia Lai è la moglie di Radja Nainggolan.

Un amore, quello fra la 36enne e il calciatore dell’Inter, nato quando lui giocava nel Cagliari. Claudia infatti è nata in Sardegna, nel piccolo paesino di Serramanica, ed è figlia di un maresciallo dei Carabinieri. Sino a qualche anno fa conduceva un’esistenza normale, sino a quando tutto è cambiato grazie all’incontro romantico con Nainggolan.

Come in una favola i due si sono incontrati per caso nel negozio in cui Claudia Lai lavorava come commessa. Il colpo di fulmine è stato immediato e da allora non si sono più lasciati. Nel 2011, Claudia e Radja sono convolati a giuste nozze e poco dopo è nata Aysa, la loro prima figlia. Cinque anni dopo è arrivata la secondogenita Mailey.

Un rapporto solido e forte, quello fra la Lai e Nainggolan, vissuto lontano dai riflettori e fatto di tenerezza, senza mai eccessi o polemiche. La 36enne in questi anni è rimasta sempre accanto al calciatore, raccontando su Instagram una quotidianità fatta di vacanze e momenti casalinghi con le due figlie piccole.

Negli ultimi mesi però qualcosa di terribile ha sconvolto la sua esistenza, come ha raccontato, con grande coraggio, in un post pubblicato sul suo profilo social. Claudia ha infatti svelato di avere un tumore, annunciando l’inizio della chemioterapia. Un percorso difficile e complicato, ma necessario, che ha scelto di affrontare con grinta e fiducia nel futuro, grazie anche all’appoggio di Nainggolan.

“È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo – ha scritto Claudia Lai -. È da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così. Le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria”.

“Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita. La chemioterapia – ha spiegato su Instagram -. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata. Paura è dire poco. Che dire, dopo secchiate di lacrime versate è ora di andare a combattere questa brutta bestia. Ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto… Ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) In bocca al lupo a me e alle persone che stanno vivendo il mio stesso incubo”.