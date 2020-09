Claudia Lai ha sconfitto il cancro: “Ce l’ho fatta. Grazie a chi ha creduto in me”

editato in: da

Claudia Lai è una guerriera, e in questo lungo anno di battaglia contro il cancro lo ha dimostrato appieno. Non si è mai arresa, ha combattuto con tutte le sue forze e la sua grinta, raccontandosi sui social. Lo ha fatto per sé e per le sue meravigliose bambine, avute dal marito Radja Nainggolan.

Oggi, a distanza di un anno dalla prima chemioterapia, Claudio ha annunciato con un post sul suo account Instagram di aver vinto la sua battaglia. E nel farlo, ringrazia le persone che le sono state vicino, che hanno creduto in lei. Due su tutte. (Di Nainggolan non fa menzione, d’altronde in molti li danno a un passo dalla separazione ufficiale…).