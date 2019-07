Claudia Gerini al concerto dei Tiromancino: su Instagram la tenera dedica per l’ex

editato in: da

Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno avuto una lunga e bellissima storia d’amore che è stata coronata dal matrimonio celebrato nel 2005. Dalla loro unione è nata Linda, bionda, bellissima e molto somigliante alla sua mamma.

Linda oggi ha nove anni ed è una delle più grandi fan del papà. Fortunatamente, i rapporti tra la Gerini e Zampaglione sono rimasti ottimi, anche dopo il divorzio ufficializzato nel 2015. Nonostante i due abbiano rispettivamente altri compagni, sono ancora legati da un grande affetto: lo dimostra la dedica che l’attrice ha scritto per il cantante su Instagram, mentre lui si stava esibendo.

La Gerini, che stava assistendo al concerto, a poca distanza dal palco assieme alla sua bambina, ha pubblicato un breve video sui social scrivendo: “Parte di me! Vai Fede!”

Poco dopo Claudia ha scattato una foto ricordo, di un altro momento estremamente simbolico per la sua famiglia: la piccola Linda commossa che è salita sul palco per abbracciare il suo papà, mentre lui stava cantando.

Nei commenti che i moltissimi follower dell’attrice hanno scritto, in calce all’immagine, si scopre che Linda ha ballato e cantato per tutto il concerto, dimostrando di conoscere perfettamente gran parte del repertorio dei Tiromancino. L’entusiasmo della bambina ha intenerito gli altri spettatori, una dei quali ha scritto:

Avete una figlia strepitosa… ero seduta dietro di voi… e lei era stregata dal papà ballava e cantava … uno spettacolo nello spettacolo!

Papà Federico deve essere molto fiero del talento della sua bambina, dal momento che l’ha voluta come guest star del suo ultimo disco.

Linda, che ha davvero una voce notevole, ha interpretato una piccola parte della canzone Immagini Che Lasciano Il Segno. Non si tratta di una canzone qualsiasi: il suo papà la scrisse proprio per spiegare in quanti modi la nascita della bellissima figlia, abbia cambiato la sua vita e quella di mamma Claudia. La canzone, uscita originariamente nel 2014, è stata riproposta con un nuovo arrangiamento e, naturalmente, con la voce della bambina che la ispirò.