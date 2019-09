Clarissa Marchese è incinta: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Clarissa Marchese è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex Miss Italia aspetta un figlio dal marito Federico Gregucci.

A 4 mesi dalle nozze da sogno la modella e il calciatore hanno annunciato il lieto evento con un post pubblicato su Instagram. Nell’immagine, realizzata sulla spiaggia, Federico bacia la pancia di Clarissa, mentre lei sorride felice. “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero – ha scritto Clarissa -. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove”.

“Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella!- ha commentato lui -. Presto saremo in tre”. Una love story, quella fra Federico e Clarissa, nata negli studi di Uomini e Donne e diventata da subito importante tanto da portali alle nozze e al progetto di avere un figlio.

La coppia da tempo vive a Miami, dove Federico lavora nell’Academy della Juventus, mentre Clarissa si divide fra il lavoro di imprenditrice e quello di modella. “Ho sempre sognato e voluto un uomo come Federico – aveva confessato lei in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne -, una persona buona, allegra, simpatica, un uomo che mi facesse stare bene e mi amasse, uno che senti che sarà un padre perfetto per i tuoi figli”.

“Ho sempre amato il principe di Cenerentola – aveva aggiunto -, il principe azzurro per antonomasia, anche se questa figura fiabesca l’ho sempre vista distante da me. Cercavo, anche da bambina, di essere realista e sapevo che non avrei sposato un vero principe delle favole. Comunque, quello che ho sempre voluto in un uomo, l’ho trovato in Federico”.

In tanti sono intervenuti su Instagram per fare gli auguri alla coppia. Non solo i fan, ma anche amici e colleghi conosciuti grazie a Uomini e Donne. La prima è stata Nilufar Addati, ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, che ha scritto: “Quanto sono felice!”. Poco dopo sono arrivati anche alcuni cuori rossi da Gianni Sperti e le congratulazioni di Giordano Mazzocchi, Valeria Bigella, Luigi Mastroianni, Martina Luchena, Claudio Sona, Virginia e Michaela Mihajlovic e Riccardo Gismondi.