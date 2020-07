Christian Vieri ha occhi solo per lei: la foto su Instagram con Stella

editato in: da

Christian Vieri ha occhi solo per lei: l’ex calciatore ha pubblicato su Instagram una foto con Stella, la sua prima figlia, mostrando un lato di sé da papà premuroso e tenerissimo.

Come un genitore qualsiasi in vacanza, si gode la compagnia della sua bambina: lo scatto vede Vieri in piscina, con gli occhi innamorati, pronto a spingere il materassino su cui è seduta Stella, avuta dalla moglie Costanza Caracciolo.

Tra le foto del suo passato calcistico e qualche raro scatto con la moglie, sul profilo Instagram di Vieri ha fatto capolino l’istantanea con la figlia: Christian e Costanza desiderano tutelare al meglio delle loro possibilità la privacy delle loro bambine, ed è per questo che non appaiono quasi mai le bambine tra le foto sia di Vieri che della Caracciolo.

Non sono mancati i commenti dei fan, che hanno notato il lato così tenero dell’ex calciatore: “Il lavoro più bello del mondo”, “Grande papà!”, “Goditele Bobo, crescono troppo in fretta”.

“Sono pazzo di lei è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita – aveva raccontato in un’intervista a Verissimo -. È bella come Costanza ma ha il mio carattere”. E l’ex velina aveva aggiunto: “Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile, lo ha migliorato molto come uomo, l’arrivo di questa bimba”.

La vita da bomber sembra ormai un lontano ricordo per l’ex calciatore: adesso Christian è un papà premuroso, che dedica molto del suo tempo alle sue bambine, Stella, 2 anni a novembre, e Isabel, venuta alla luce lo scorso 25 marzo.

Senza dimenticare l’amore per Costanza: una storia particolare la loro, che dopo ben dieci anni di conoscenza, come hanno raccontato più volte, hanno deciso di fare sul serio. Da quella amicizia è poi nata una love story che li ha portati alle nozze (segretissime e alla presenza di poche persone,) il 18 marzo del 2019 e all’arrivo delle due figlie, tanto cercate, e che rappresentano la loro gioia più grande.

“Noi non siamo molto romantici”, aveva raccontato Costanza nel salotto di Silvia Toffanin, “ma per me questa storia è stata romantica, perché all’inizio l’abbiamo tenuta per noi, segreta. Uscivamo in gruppo con gli amici e nessuno poteva immaginare che tra noi era nato qualcosa”.