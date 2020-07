Christian Vieri compie 47 anni: la sorpresa di Costanza Caracciolo

editato in: da

Christian Vieri compie 47 anni e festeggia con un party a sorpresa organizzato da Costanza Caracciolo. In occasione del compleanno dell’ex calciatore, la moglie ha voluto stupirlo con una festa strepitosa organizzata nella loro villa, fra balli, bagni in piscina e musica sino a tarda notte. Una serata magica che è stata documentata anche da numerosi video postati su Instagram.

D’altronde Vieri ha molti motivi per festeggiare, dopo una carriera strepitosa nel mondo del calcio e un presente da imprenditore, ha costruito una splendida famiglia insieme all’ex velina di Striscia la Notizia. Lo sportivo si è trasformato in un tenero papà per le sue bambine: Stella e Isabel che gli hanno cambiato la vita. Il party di compleanno in onore dei suoi 47 anni è iniziato a bordo piscina con la musica dal vivo di Daniele Adani e Nicola Ventola, ex compagni di squadra di Vieri che hanno realizzato con lui la hit Una vita da bomber.

Poi tante risate e balli con Costanza Caracciolo che è riuscita, con la sua dolcezza, a rubare il cuore di Bobo. Per celebrare la serata l’ex calciatore ha postato su Instagram uno scatto in cui abbraccia felice la moglie insieme alle due figlie. “È stata una sorpresa meravigliosa – ha scritto -, giuro che non mi sono accorto di nulla, è stata una festa incredibile con tutti i nostri amici”.

Un amore, quello fra Vieri e Costanza, nato qualche anno fa da un’amicizia che si è trasformata in qualcosa di più. Nel 2018 l’arrivo di Stella primogenita della coppia, che ha portato la felicità nella vita di entrambi dopo un periodo difficile a causa di un aborto che l’ex velina aveva raccontato con grande coraggio. Poi le nozze, celebrate in gran segreto e con pochi intimi, infine la nascita della secondogenita, Isabel.

“Conosco Vieri da tempo, ma non mi sarei mai aspettata di creare una famiglia insieme a lui – aveva confessato Costanza qualche tempo fa -. Lo conosco da dieci anni perché avevamo tanti amici in comune. È strano come a volte l’amore della tua vita ce l’hai davanti ma te ne rendi conto solo dopo”.