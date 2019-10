Chiara Giordano svela come conquistò Raoul Bova

editato in: da

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, parla per la prima volta del suo rapporto con l’attore con cui ha condiviso oltre dieci anni di vita.

Un amore grande, nato quando lui era già un sex symbol. All’epoca Chiara si stava laureando in veterinaria ed era una ragazza semplice, senza velleità artistiche, concentrata sugli studi e appassionata di ballo. “Credo di avere un video di quello sera – ha svelato al settimanale Chi -. Eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e lui credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici come eravamo noi”.

Dopo quel primo incontro arrivarono le nozze, nel 2000 e poi la nascita di due figli, Alessandro Leon e Francesco. Un amore vissuto lontano dai riflettori e nel privato, terminato nel 2013 dopo una profonda crisi. Nello stesso anno è iniziata la relazione fra Bova e Rocio Munoz Morales. Il divorzio fra i due non è stato affatto semplice, ma oggi, dopo tanto dolore, gli ex sono riusciti a trovare il giusto equilibrio.

“Siamo due genitori che crescono due figli – ha svelato -. Ogni tanto mi chiede consigli di lavoro”. Ad aiutare Chiara Giordano nella sua rinascita è stato il ballo, una passione che l’ha portata anche ad Amici Celebrities.

“Da quando ballo mi piaccio di più, mi sento femminile cosa che prima non succedeva – ha confessato -. Forse quando stavo con Raoul questo aspetto era nascosto, spariva“. La Giordano ha poi svelato che Bova ha fatto il tifo per lei nella trasmissione di Maria De Filippi da cui, purtroppo, è stata eliminata dopo la prima puntata. “Mi ha detto che non meritavo l’eliminazione alla prima puntata contro Emanuele Filiberto che ‘ballava’ anche lui” ha spiegato.

La vita intanto va avanti e Chiara oggi è di nuovo felice, concentrata sui figli e sulle sue passioni. “Se penso a questi sei anni in cui ho rifiutato di tutto […] anche a un introito economico… e oggi invece mi ritrovo qui su Chi e ieri a ballare per Maria De Filippi, significa che le cose cambiano. Per cambiare ci vuole sempre un buon senso e un lungo percorso dettato dalla sofferenza interiore”.