Chiara Giordano si confessa sul divorzio: la reazione di Raoul Bova e Rocio

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova reagiscono su Instagram dopo le rivelazioni di Chiara Giordano, ex moglie dell’attore romano. Per 13 anni è stata il grande amore di Raoul sino all’addio, doloroso, arrivato nel 2013, lo stesso anno in cui lui ha conosciuto sul set di Immaturi, il viaggio l’attrice spagnola.

La love story fra i due è stata travolta dai gossip, rendendo il divorzio dalla Giordano ancora più difficile e doloroso. Chiara non ha mai raccontato quei momenti complicati, vivendo la sua sofferenza in privato, solo di recente, grazie alla sua esperienza ad Amici Celebrities, ha iniziato ad aprirsi.

Qualche tempo fa aveva raccontato l’addio a Bova e la sua rinascita sul settimanale Chi, svelando di aver ricostruito il rapporto con l’ex per amore dei figli: Alessandro Leon, 19 anni, e Francesco, 18 anni. Intervistata dal settimanale F, Chiara si è lasciata andare a nuove confessioni senza risparmiare qualche frecciatina a Raoul e Rocio.

La Giordano ha spiegato di non aver mai conosciuto Luna e Alma, le figlie dell’attore nate dall’amore per la Morales, poi ha rivelato di aver sofferto molto a causa dell’addio da Bova: “Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie” ha detto.

Come avranno reagito Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di fronte a queste dichiarazioni? Mentre l’attore romano ha condiviso su Instagram dei post che raccontano il suo lavoro sul set, la star spagnola ha postato alcuni scatti particolari. Il primo dedicato alle donne e alla loro forza, il secondo al primo compleanno di Alma, la sua secondogenita.

“Il tempo è volato in un sospiro – ha scritto Rocio, commentando la foto in cui gioca con la piccola -. Sembra ieri che ti guardavo per la prima volta. Ed è già passato un anno che sei arrivata nelle nostre vite. Grazie per questo anno di te pieno di sorrisi, purezza totale, affetto sincero e amore senza misuro. Sei un meraviglioso regalo della vita Alma”.