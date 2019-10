Chiara Giordano: dopo Amici Celebrities, la nuova confessione su Raoul Bova

editato in: da

Il loro divorzio ha suscitato grande scalpore, qualche anno fa, ma ormai sembra che le acque si siano calmate: Chiara Giordano e Raoul Bova sono tornati più volte a parlare della loro relazione dopo la fine della lunga storia d’amore che li ha legati. Oggi sono in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei loro ragazzi, ma in passato la donna ha sofferto molto per questa separazione.

La Giordano si è letteralmente rimessa in pista nelle ultime settimane, quando ha accettato di partecipare alla prima edizione di Amici Celebrities rispolverando le sue doti da ballerina. E sebbene la sua esperienza televisiva si sia conclusa molto presto, ha dimostrato di saperci davvero fare. Ritornata al centro dell’attenzione, in questi giorni Chiara ha avuto modo più volte di parlare del passato e dell’attuale rapporto con Raoul Bova. L’affascinante attore, dopo il divorzio, si è subito rifatto una vita al fianco di Rocio Munoz Morales e ha avuto da lei due splendide bambine, Luna e Alma.

Proprio facendo riferimento alle piccine, la Giordano si è lasciata andare a una confessione, durante un’intervista rilasciata al settimanale F: “Quando sono nate le bambine Raoul mi ha chiamata, anche se io non le ho conosciute di persona perché non c’è stato modo, le ho viste sui giornali”. Insomma, l’ex moglie di Bova non ha avuto l’occasione di vedere quelle che sono le sorelline dei suoi figli, Alessandro Leon e Francesco.

Ma come stanno andando le cose con l’attore? “Io e il mio ex marito ci frequentiamo: è il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro passare del tempo insieme è un piacere. Per esempio, abbiamo appena festeggiato i 18 anni di Francesco” – ha rivelato Chiara. Dopo anni passati nella tempesta, subito dopo la fine del loro matrimonio, la serenità è finalmente ritornata.

Un grande ruolo, per la Giordano, ce l’ha avuto proprio la danza. Già da ragazzina aveva questa passione viscerale, che aveva accantonato per dedicarsi alla famiglia. Ora, grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, ha avuto l’occasione di indossare – metaforicamente – le scarpette ancora una volta. E ad Amici Celebrities si è lasciata andare a qualche confessione sul divorzio da Raoul Bova, dopo tanto tempo che lei stessa aveva deciso di trascorrere in silenzio.