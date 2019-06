La Ferragni in topless: “Piccolo seno, grande cuore”. Pioggia di like

editato in: da

Chiara Ferragni torna a stupire il pubblico (e ad aizzare gli haters) con una foto pubblicata su Instagram, che la ritrae senza veli. Con le mani che coprono il seno, la blogger lancia lo slogan: “Piccolo seno, grande cuore”.

Il look sembra inequivocabilmente quello sfoggiato al Festival di Cannes: caschetto corto biondo platino e make-up nude. La foto compare sul suo account soltanto ora, forse per lanciare un qualche messaggio ai follower, oppure semplicemente per offrire un contenuto al pubblico. D’altronde, la didascalia che accompagna lo scatto non sembra essere delle migliori. Nonostante Chiara Ferragni si sia già distinta in passato per il suo personale contributo alla lotta al body shaming, questa volta non sembra essere stata del tutto convincente. Uno scatto sensuale e senza veli non è forse l’immagine più adatta per combattere le dure critiche alle taglie piccole che l’hanno coinvolta in questi mesi.

Ma la blogger sa come difendersi. Di recente, a chi l’ha definita “tavola da surf”, ha risposto dichiarando di accettare il proprio corpo e di non voler ricorrere alla chirurgia plastica per cambiare il suo aspetto naturale. Anzi, la bella influencer ha addirittura cercato di rilanciare il trend delle taglie piccole, che avrebbe definito più eleganti e chic. E forse, proprio con quest’obiettivo la Ferragni ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram, dichiarando che dietro ad un seno piccolo si nasconde un cuore grande.

Probabilmente il principio è lo stesso della botte piccola che conserva il vino buono, tuttavia il messaggio della mamma di Leone non sembra convincere troppo.

Nulla a che vedere con le reazioni agli haters che l’avevano duramente criticata per via dell’aspetto dei piedi, a cui aveva risposto ironicamente: “Il miglior commento sui miei piedi vince un Chiara Ferragni Award”. Stavolta, più che una replica agli haters, la foto sembra un’autocelebrazione. Ed effettivamente la pioggia di like dimostra quanto i followers abbiano apprezzato la bellezza di Chiara. Nonostante ciò, il topless della Ferragni sembrerebbe un po’ forzato: va benissimo la lotta al body shaming, ma forse l’influencer ha scelto una modalità sbagliata per combattere le critiche rivolte al corpo delle donne.