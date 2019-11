Chiara Ferragni svela su Instagram la sua più grande paura

editato in: da

Chiara Ferragni si confessa su Instagram e svela qual è la sua più grande paura. L’influencer in questi anni è cresciuta ed è diventata a tutti gli effetti un’imprenditrice digitale. La sua vita, sia professionale che privata, è molto cambiata da quando per la prima volta si affacciava alle sfilate, destando curiosità, ma anche critiche, fra gli addetti ai lavori.

Oggi Chiara è legata a Fedez, sposato un anno fa a Noto, in Sicilia, ed è mamma del piccolo Leone. La fashion blogger ha scelto di raccontare la sua storia in un lungo documentario che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che è sbarcato da poco su Amazon Prime. Nonostante i migliaia i follower, la fama, gli abiti firmati e il successo, anche la Ferragni, come tutti, ha delle debolezze.

Nel corso di una chiacchierata con i fan su Instagram, l’influencer ha svelato qual è la sua più grande paura. “La mia paura? All’inizio della mia carriera era che tutti si potessero dimenticare di me da lì a 6 mesi – ha spiegato -. Insomma, quella di essere una meteora. Adesso non lasciare un segno in quello che faccio e nelle persone che incontro è una delle mie più grandi paure”.

La Ferragni ha confessato che teme da sempre che qualcuno possa dimenticarsi di lei, per questo motivo cerca di seguire progetti in cui crede e che siano davvero innovativi. Se migliaia di fan la amano e la seguono, Chiara ha anche moltissimi haters che spesso commentano in modo duro i suoi scatti e i video su Instagram.

L’imprenditrice spesso è stata criticata aspramente per il suo ruolo di mamma con Leone, ma anche per il suo aspetto fisico. Lei ha sempre scelto di rispondere con ironia, mettendo tutti a tacere. A un fan che le chiedeva come facesse a sopravvivere agli haters ha scritto: “Di solito rispondo in maniera ironica facendogli capire quanto in realtà il loro modo ossessivo di seguirmi renda i miei followers numero uno”.