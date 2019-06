Chiara Ferragni si sfoga su Instagram: “A volte penso di non essere una buona madre”

editato in: da

Chiara Ferragni si sfoga su Instagram come non aveva mai fatto prima rivelando le sue paure di mamma e moglie.

La fashion blogger non è solo la moglie di Fedez e la madre di Leone, ma anche un’imprenditrice digitale costretta, a causa del suo lavoro, a girare il mondo. Chiara è spesso a bordo di un aereo per raggiungere una sfilata, presentare la sua nuova collezione beauty oppure aprire uno store del suo marchio. Gli impegni professionali la costringono a viaggiare e questo spesso la fa sentire in colpa nei confronti del figlio e del marito.

A svelarlo è stata lei stessa in un lungo post in cui ha aperto il suo cuore ai follower, raccontando paure e pensieri che l’assalgono ogni volta che deve allontanarsi dalla famiglia. Nel volo diretto da Los Angeles a Roma, la Ferragni ha scritto una lettera aperta, svelando i suoi sentimenti.

“Una sensazione d’incompletezza mi sta tormentando […] Quello che all’inizio della mia carriera sembrava impossibile anche nei miei sogni più sfrenati ora è il mio lavoro quotidiano, e questo mi dà gioia. Ma ci sono momenti come questi in cui ho la sensazione di non esser la miglior mamma possibile, o la migliore moglie, perché il lavoro mi porta spesso lontana dalla mia famiglia”.

“So – ha aggiunto sopraffatta dalla malinconia – che non vorrei essere una mamma casalinga (il mestiere più duro di sempre) né potrei mai rinunciare al mio lavoro che mi rende soddisfatta come donna più di qualsiasi altra cosa e credo che più della quantità, sia importante la qualità del tempo trascorso con le persone amate, eppure…perché questa sensazione quando so di far del mio meglio per essere un’imprenditrice, una mamma, una moglie, una figlia, una sorella e un’amica?”.

Poi un messaggio di speranza e coraggio rivolto ai follower di Instagram, proprio come aveva fatto qualche tempo fa, confidando di aver temuto di non potere rimanere incinta. “Sii gentile con te stesso e continua a ripeterti che sei grande – ha scritto la Ferragni -. Perdonati per tutti gli errori fatti lungo la strada. Congratulati con te stessa per tutto ciò che sei riuscita a fare. Focalizzati sulle cose belle, non sui problemi […] Cerca di esser il meglio di te, non una versione perfetta, ma qualcuno di cui potrai sempre esser orgogliosa. Goditi ogni momento della tua vita, e ama con ogni parte della mente e del corpo”.