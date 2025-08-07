Chiara Ferragni ritrova l’amore dopo la recente delusione. La vacanza a Ibiza

Chiara Ferragni, gli scatti dalla vacanza a Ibiza. L'influencer è più felice che mai anche perché avrebbe ritrovato l'amore con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni sembra aver ritrovato il sorriso, dopo un periodo complicato a livello amoroso. Dopo aver chiuso il suo matrimonio con Fedez, infatti, l’influencer ha cominciato una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, che sembrava averle ridato la giusta serenità. Ma, in seguito, tra i due qualcosa si era rotto e la storia sembrava destinata a concludersi.

Negli ultimi giorni, però, i rumors parlano di un ritorno di fiamma tra i due e, in vacanza a Ibiza, Chiara Ferragni si è mostrata più raggiante che mai.

Chiara Ferragni, il periodo di crisi con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni, come ogni anno, ha deciso di rilassarsi nella calda isola di Ibiza, dove in passato condivideva numerosi post social in compagnia del marito Fedez. Adesso l’influencer si trova nella famosa località turistica spagnola con i suoi due bambini Leone e Vittoria Lucia Ferragni e, dai suoi contenuti digitali, sembra che il suo cuore sia nuovamente legato a Giovanni Tronchetti Provera.

La coppia è stata avvistata nuovamente insieme nelle ultime settimane, dopo un periodo in cui avevano deciso di separare le loro strade. La rottura dall’imprenditore sarebbe pesata molto a Chiara Ferragni, come svelato adesso dal settimanale Chi: “Tra Giovanni e Chiara c’è stato uno strappo carico di sofferenza. Durato alcune settimane”. Alla base della lontananza temporanea tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ci sarebbero delle differenze: “Certe pressioni, certe diffidenze di fondo”.

In ogni caso la coppia sembra essere riuscita a superare la crisi e, adesso, avrebbe intenzione di procedere con cautela: “Di recente la Ferragni e Tronchetti Provera si sono riavvicinati. Lo hanno fatto con la massima cautela. Ora Chiara è a Ibiza. È con i figli e aspetta l’amore”.

Chiara Ferragni, la vacanza a Ibiza

Chiara Ferragni ama passare dei giorni spensierati a Ibiza, durante il periodo estivo. L’amore per l’isola spagnola è stato raccontato dalla stessa influencer di recente su Instagram con una galleria di foto, accompagnata da una didascalia che rende chiaro il legame che sente con la località turistica: “Ibiza love”.

Negli diversi scatti social, Chiara Ferragni ha mostrato vari look perfetti per l’estate, tra cui dei costumi che esaltavano il suo fisico perfetto. Nella prima foto della galleria l’influencer indossava un bikini bianco con inserti metallici color oro, che segue i trend di stagione. L’imprenditrice digitale ha accompagno il suo look con un grande cappello di paglia.

Ma Chiara Ferragni ha mostrato sui social anche un costume due pezzi giallo chiaro con design a triangolo e dei piccoli decori colorati. Il capo d’abbigliamento da mare presentava dei laccetti sui fianchi e dietro il collo.

Ma l’influencer non ha perso occasione per sfoggiare anche dei costumi in colorazioni fluo. In prima battuta Chiara Ferragni si è mostrata con un sorprendente modello intero rosa fluo in un particolare tessuto che presentava delle arricciature e senza bretelline. Il costume era arricchito da dei volant posti nella parte inferiore del capo d’abbigliamento.

In seguito l’influencer ha indossato anche un bikini verde fluo con bretelle spesse e design sportivo.