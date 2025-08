Chiara Ferragni “chiedeva 154mila euro per una stories, ora gratis”

In attesa dell'inizio del processo sul pandoro gate, fissato al prossimo settembre, emergono nuovi retroscena sul percorso professionale dell'imprenditrice digitale

IPA Chiara Ferragni

Il pandoro gate ha inevitabilmente cambiato la vita di Chiara Ferragni. Professionalmente ma anche privatamente. In attesa dell’inizio del processo, la cui prima udienza è prevista per il prossimo 23 settembre, emergono nuovi retroscena sulla carriera dell’imprenditrice digitale. A quanto pare all’apice del suo successo l’ex moglie di Fedez sarebbe arrivata a chiedere cifre folli per sponsorizzare i brand. Una situazione che è drasticamente cambiata dopo lo scandalo degli ultimi anni.

Quanto guadagnava Chiara Ferragni a post

Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, qualcuno starebbe lavorando ad un’inchiesta sulla fine dell’impero dei Ferragnez. Una coppia d’oro, quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. E distrutta, in gran parte, dal pandoro gate.

Il giornalista ha svelato che “tra le persone intervistate” ci sarebbe “un’imprenditrice importantissima nel settore del lusso che racconta: “Quando 4 anni fa chiesi un pacchetto stories alla Ferragni, il suo team mi chiese per singola una stories 154 Mila euro. Oggi i miei gioielli, li ha voluti lei gratis. E li ho regalati… che dire come la ruota gira”.

Cifre decisamente importanti quelle svelate e in linea con la realtà di soli due anni fa. Quando Chiara era la sesta influencer più ricca e influente al mondo, con un seguito di oltre tredici milioni di follower in tutto il mondo.

La potenza mediatica della Ferragni era innegabile e Chiara si trovava decisamente in una situazione di vantaggio. Ma dopo il caso del pandoro tutto è cambiato e oggi sono davvero pochi i brand che vogliono accostare il proprio nome a quello della 38enne.

E non a caso, la società di Chiara Ferragni è attualmente in perdita. In un solo anno il fatturato si è più che decimato, passando dai 17,66 milioni di euro del 2023 agli appena 1,3 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre dell’anno scorso.

Così da un utile di 4,4 milioni di euro la Tbs Crew è passata a una perdita netta di 2,282 milioni di euro, ancora assorbibile grazie ai grandi guadagni ottenuti negli anni precedenti.

Nella relazione sulla gestione è stato spiegato che “il risultato negativo è riconducibile principalmente alle ripercussioni mediatiche legate alla vicenda del cosiddetto pandoro gate, che ha coinvolto altre società riconducibili al socio unico Sisterhood, ma che ha avuto effetti diretti anche su Tbs Crew Srl, determinando una significativa contrazione del fatturato e la sospensione di numerosi rapporti commerciali con i clienti. Attualmente, la società opera con un’attività commerciale limitata, in un contesto esterno ancora in evoluzione e che potrà che potrà incidere sulle prospettive di graduale ripresa delle relazioni commerciali”.

La società di Chiara Ferragni è in crisi profonda

La crisi è ancora in corso, tanto che “le previsioni per l’esercizio 2025 restano incerte. L’organo amministrativo ha predisposto un budget economico finanziario sulla base della prevedibile evoluzione della gestione. In particolare, è previsto un volume di ricavi atteso in linea con l’esercizio precedente, una rinnovata struttura di costo coerente con la politica di ridimensionamento della struttura, l’ottimizzazione dei contratti commerciali ed il contenimento dei costi operativi”.

La ripresa dell’attività commerciale dipenderà anche dall’esito delle vicende giudiziarie. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle stesse e valutare l’impatto che avranno sulla redditività aziendale, tenuto presente che le politiche adottate mirano al contenimento della perdita economica per il 2025.

Se le entrate non miglioreranno, per evitare di dissanguare in tempi brevi il tesoretto del passato (che ancora ammonta a 9 milioni di euro) la Ferragni ha deciso di intervenire soprattutto sul taglio dei costi. La società ha adottato misure di ridimensionamento della propria struttura, al fine di adeguare i costi operativi al nuovo scenario.

I dipendenti sono scesi da 16 a 14, riducendo l’organico di un contratto da impiegati e di un contratto di altro tipo. Chiara stessa poi si è dimezzata lo stipendio che prendeva come manager unica della società: era di 320.004 euro nel 2023, ed è stato di 160 mila euro nel 2024.