Chiara Ferragni, Matilde Brandi svela un retroscena e fa una gaffe in tv

Matilde Brandi svela un retroscena su Chiara Ferragni e fa una gaffe in diretta a Vieni da Me.

La showgirl e ballerina è stata uno dei volti televisivi più amati degli anni Novanta. Oggi continua a praticare danza, recita a teatro, ma soprattutto è mamma delle gemelle Sofia e Aurora, nate nel 2006 dall’amore per Marco Costantini. Dopo la nascita delle figlie, la Brandi si è presa una pausa dalla tv, allontanandosi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia.

In questi giorni Matilde Brandi è stata ospite di Vieni Da Me per presentare il suo prossimo progetto teatrale. Nel corso di una chiacchierata con la conduttrice, la ballerina ha svelato di aver incontrato Chiara Ferragni. La showgirl ha raccontato di essere andata alla prima di Unposted, l’ormai celebre documentario che racconta la vita della star di Instagram, e di essere stata costretta dalle figlie a chiederle un autografo.

“Sono andata alla prima del suo film e c’era anche lei – ha confessato -. Credo non sapesse neanche chi fossi”. La Brandi ha svelato di essersi avvicinata alla Ferragni perché le sue figlie sono sue grandi fan.

“Le mie figlie: ‘Mamma, ti prego chiedile una foto!’ – ha ricordato -. Io faccio: ‘No, vi prego, mi vergogno, non posso chiedere l’autografo a Chiara Ferragni‘. Io mi avvicino, lei nemmeno sapeva chi ero, e gli faccio: ‘Senti, una volta chiedevano a me gli autografi, ora sono io che la chiedo a te’. Mi ha fatto: ‘Prego’. Ma va******o!”. L’invettiva della Brandi contro Chiara Ferragni ha fatto calare il gelo in studio. Lei ha cercato subito dopo di stemperare la situazione, conscia di aver commesso una gaffe. “Si scherza…” ha detto, notando l’imbarazzo della Balivo.

La conduttrice subito dopo ha ripreso a chiacchierare, evitando di commentare quanto accaduto e in molti si chiedono come l’avrà presa Chiara Ferragni, a cui di certo non sarà sfuggita questa gaffe televisiva.