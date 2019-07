Chiara Ferragni insultata per strada: lo sfogo (durissimo) su Instagram

editato in: da

Insultata per strada da una mamma di fronte alla sua bambina. Chiara Ferragni si sfoga su Instagram rivelando un brutto episodio che le è accaduto.

L’influencer non è esente dalle critiche e, al contrario, sono tantissimi i follower che spesso la criticano pesantemente su Instagram. Nel mirino c’è spesso la sua forma fisica, in particolare i piedi e il seno piccolo. Chiara ha sempre affrontato tutto con il sorriso, rispondendo a tono agli haters e dimostrando la sua grande ironia.

Questa volta però una donna si è spinta troppo in là, sconvolgendo la fashion blogger così tanto che non è riuscita a reagire. La Ferragni stava salendo su un taxi per recarsi nel suo ufficio quando accanto a lei è passata una signora di 40 anni con la figlia di 8 anni circa e quello che è successo l’ha fatta stare molto male.

“Ieri, mentre stavo uscendo da un taxi per andare al lavoro una donna mi ha sorpreso con un commento terribile – ha svelato Chiara -. Dopo aver visto me, ha detto a sua figlia a voce alta: Non darle nemmeno attenzione, hai visto che sembra una m***a senza trucco”.

Di fronte a queste parole la Ferragni non è riuscita a reagire: “La mia reazione è stata solo guardarla scioccata per un commento così maleducato – ha raccontato -, e quella sensazione è rimasta con me per tutto il giorno. Continuavo a chiedermi perché le persone devono parlare in maniera così volgare con gli altri – ha aggiunto Chiara -, e perché le persone devono sempre criticare il tuo modo di essere, più di ogni altra cosa? E perché lo fanno maggiormente le donne contro altre donne?”.

La fashion blogger ha poi parlato degli attacchi ricevuti dalla sorelle Valentina Ferragni, accusata spesso di essere troppo grassa per Instagram. “In un sondaggio che ho fatto su Instagram – ha scritto – dopo che mia sorella Valentina Ferragni è stata “socialmente attaccata” per non essere una modella, ho chiesto ai miei follower se si fossero mai sentiti male per commenti negativi sul loro aspetto fisico: l’89% di voi ha detto di si. Non è pazzesco?”.