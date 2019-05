Chiara Ferragni incinta? Su Instagram la risposta della fashion blogger

editato in: da

Da qualche giorno non si parla d’altro che di una possibile nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Soprattutto su Instagram, dove Fedez non ha nascosto il desiderio di avere un altro figlio.

A scatenare i gossip è stato proprio il rapper che, rimasto solo a Milano con il piccolo Leone, mentre la fashion blogger era impegnata a Cannes, ha realizzato una serie di video divertenti. Fedez ha pubblicato alcuni video in cui preparava le valige per partire alla volta di Los Angeles insieme al figlio, divertendo i follower, ma non solo.

In una Stories infatti, Fedez ha mostrato Leone che faceva il ponte, commentando: “Nella cultura cinese si dice che quando un bambino fa così si prevede una gravidanza. Leo, mediamente, ne prevede una ogni tre ore”. Poco dopo ha aggiunto: ” Cucciolata in arrivo. Auguri Chiara Ferragni”.

La fashion blogger, che è apparsa bellissima sul tappeto rosso di Cannes, ha ripostato il video sul suo profilo Instagram scrivendo: “Cucciolo” e alcuni cuoricini rosa. Lo scambio di battute ha dato adito a moltissimi gossip e in tanti hanno chiesto alla Ferragni se fosse incinta.

La risposta è arrivata poco dopo quando Chiara, terminati i suoi impegni in Francia, ha raggiunto tutta la famiglia negli Stati Uniti. L’incontro emozionante con Leo e Fedez ha commosso i follower, in seguito la Ferragni ha fatto visita a Rachel Zeilic, una delle sue migliori amiche che ha appena partorito.

L’influencer ha scattato una foto in cui stringe fra le braccia la neonata, scrivendo: “Voglio fare subito un altro figlio”. Insomma: la voglia di maternità c’è e sembra che, dopo il primo anno di Leone e le nozze in Sicilia, i Ferragnez siano pronti ad allargare la famiglia.

Qualche tempo fa, sempre sui social, Chiara aveva condiviso con i follower un momento difficile del suo passato. Era il 2016 quando i medici avevano svelato alla fashion blogger che avrebbe avuto difficoltà a rimanere incinta. “Uno dei mesi più difficili della mia vita adulta perché ho dovuto affrontare tutte le mie paure: salute, solitudine e cuore spezzato” aveva svelato, lanciando un messaggio di forza e speranza a tutti i suoi fan.