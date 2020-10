Chiara Ferragni è incinta: l’annuncio su Instagram e l’emozione di Fedez

editato in: da

Chiara Ferragni e Fedez, due anni dalle nozze da favola: i momenti più belli su Instagram

Chiara Ferragni è incinta. Dopo settimane di indiscrezioni, la fashion blogger ha deciso di rompere il silenzio e annunciare l’arrivo del secondo figlio insieme al marito Fedez. Il rapper e l’influencer hanno postato sui social una foto simile che ritrae il piccolo Leone, primogenito della coppia, mentre mostra un’ecografia.

“La nostra famiglia si allarga”, hanno scritto entrambi, senza nascondere l’emozione immensa per questa nuova avventura. Sono trascorsi diversi anni da quel 2016 in cui nelle radio uscì Vorrei ma non posto, il singolo di J Ax e Fedez che avrebbe fatto da “Cupido” alla coppia. Nel tormentone dell’estate infatti il rapper parlava anche della fashion blogger più famosa al mondo: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, cantava e lei, tornata da Los Angeles commentò.

Fu lui, subito dopo, a contattarla, con un ironico: “Chiara limoniamo?”. Da lì è partito tutto. Un storia d’amore coronata dalle nozze e dalla nascita di un figlio, il trasferimento in un super appartamento a Milano e il brand Ferragnez che ha conquistato Instagram. Nel 2017 i due ufficializzano l’amore e nell’ottobre dello stesso anno arriva la notizia della prima gravidanza della Ferragni. Nell’aprile del 2018 arriva il piccolo Leone che diventerà da subito una star dei social, poco dopo arrivano le tanto attese nozze a Noto, in Sicilia, in una location da sogno.

Fedez e Chiara non hanno mai nascosto la volontà di allargare la famiglia, ma sono stati sempre molto riservati sulla questione. Già qualche mese fa si era parlato di una possibile gravidanza, confermata anche dalle parole, riprese per sbaglio, di mamma Marina Di Guardo che erano finite nelle Instagram Stories della Ferragni. La coppia non aveva confermato nè smentito, poi nuovi gossip, più insistenti e infine il post dei due innamorati. I Ferragnez sono al settimo cielo ora, pronti ad accogliere un nuovo bambino in casa. Non è ancora chiaro se sarà un maschietto o una femminuccia, di sicuro il parto sarà nei primi mesi del 2021. Per la prima gravidanza l’influencer aveva scelto di trasferirsi a Los Angeles e partorire in una clinica privata, staremo a vedere cosa accadrà per il secondo figlio.