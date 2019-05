Chiara Ferragni avrebbe un fratello. E lo svela su Instagram

editato in: da

Chiara Ferragni ha un fratello? Da qualche ora i fan della fashion blogger non parlano d’altro che del segreto che sarebbe stato svelato su Instagram.

A conferma ci sarebbero delle rivelazioni esclusive per DiLei.it, secondo cui si tratta del figlio adottivo della nuova compagna del padre.

Tutto è iniziato quando Chiara ha postato una foto nelle Stories del suo profilo. Nelle immagini si vede Leone, sorridente e bellissimo, con i suoi riccioli biondi e gli occhi chiari, mentre gioca con un bambino più grande. “Leo playing with my brother” ha scritto la Ferragni, commentando lo scatto, ossia “Leo mentre gioca con mio fratello”.

Nessuno era a conoscenza del fatto che l’influencer avesse un fratello e il suo post ha scatenato la curiosità di milioni di follower. Nello scatto apparso su Instagram il volto del bambino è semi-nascosto, probabilmente per preservare la sua privacy. Il piccolo è il figlio di Marina Di Guardo oppure di Marco Ferragni?

Su questo tema i fan si dividono. C’è chi è convinto che sia il figlio della madre di Chiara, scrittrice 58enne ancora in perfetta forma e star di Instagram, altri invece sono più propensi nel pensare che sia il quarto figlio di Marco Ferragni.

Il dentista – e padre della fashion blogger – si sarebbe rifatto una vita a Cremona insieme ad una nuova compagna, che gli avrebbe regalato un figlio. Se è davvero così perché Chiara Ferragni, che condivide tutto con i suoi fan, non ha mai rivelato di avere un fratello più piccolo?

L’influencer d’altronde ha sempre mostrato su Instagram tutta la famiglia, a partire dalle amatissime sorelle – Valentina, che fa l’influencer, e Francesca, che ha seguito le orme del padre. Sui social sono apparsi anche la nonna e ovviamente entrambi i genitori. Per ora Chiara non ha risposto ai numerosi commenti comparsi sulla sua pagina e su Twitter si è scatenato il panico. Non resta che attendere per scoprire qualcosa di più sul fratello della star dei social, nel frattempo il mistero si infittisce.