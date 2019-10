Chiara Ferragni, Fedez con l’ex fidanzata per un nuovo progetto

editato in: da

Fedez torna su Instagram e annuncia un nuovo progetto con l’ex fidanzata Silvia. Il marito di Chiara Ferragni è stato assente da Instagram per partecipare a Celebrity Hunted insieme a tanti altri vip, ma ora che è tornato è pronto a realizzare tantissime novità.

L’ultima riguarda la sua grande passione per i tatuaggi. Fedez infatti ha svelato di aver creato Hive Tattoo Art Gallery, uno spazio dedicato ai tattoo e all’arte, in cui accogliere giovani artisti e appassionati. Un progetto creato lavorando accanto a Silvia Brigatti, sua storica ex. La rivelazione è arrivata nelle Stories di Instagram.

“Sono felice di annunciarvi un progetto al quale stiamo lavorando da mesi con Andrea, Luigi e Silvia – ha detto Fedez – per chi non la conoscesse, Silvia è la mia ex fidanzata di dieci anni fa. Ci siamo lasciati e non ci siamo mai uccisi. Io e Silvia, quando avevamo circa 21 anni, da soli ci siamo aperti il nostro primo studio di tatuaggi”.

Il marito di Chiara Ferragni ha poi parlato dello spazio realizzato con l’ex Silvia in via Pirano numero 9, nel quartiere Gorla di Milano. “Questo per me è un grande sogno che si realizza – ha confessato –. Vorrei che questo posto possa essere un luogo a disposizione per giovani artisti sotto tutti i campi. Questo spazio è aperto. Siete tutti i benvenuti”.

Silvia ha un legame molto speciale con Fedez, visto che è la tatuatrice che ha tatuato quasi tutto il suo corpo. Il rapper ha avuto altri grandi amori, il più famoso è senza dubbio quello per Giulia Valentina, influencer a cui è stato legato per tre anni sino alla rottura, arrivata nel 2016.

Poi un breve flirt a Miami con Tigerlily, nota dj australiana, e infine l’incontro con Chiara Ferragni, arrivato grazie alla canzone Vorrei ma non posto in cui ironizzava sul collare del suo cane. Il resto è storia: milioni di follower su Instagram, la nascita di Leone e le nozze social a Noto, in Sicilia.