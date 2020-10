Chiara Ferragni, le dolci dediche su Instagram per il compleanno di Fedez

editato in: da

Chiara Ferragni, la seconda gravidanza su Instagram: il pancino, la felicità di Fedez e Leone

Un compleanno davvero speciale quello di Fedez, che arriva durante un momento professionale e privato molto bello per i Ferragnez, i quali, tra l’emozione della gravidanza e gli impegni di lavoro, hanno festeggiato insieme i 31 anni del cantante. E ovviamente non potevano mancare i messaggi d’amore sui social.

Chiara Ferragni ha voluto celebrare il giorno del compleanno del marito con una serie di post molto dolci su Instagram. Nel primo, i due sono ritratti insieme in una posa romantica, entrambi con lo sguardo fisso verso l’obiettivo: “Il compleanno più felice al mio amore per sempre, l’unico e il solo my ride-or-die. Ti amo per sempre, sono così orgogliosa della nostra famiglia che si sta allargando”, ha scritto l’imprenditrice digitale nella didascalia della foto.

In una festa che si rispetti non può mancare la torta: Chiara ha pubblicato anche un’ immagine (completa di dolce) che li vede assieme al piccolo Leo in un tenero scatto di famiglia. Anche qui la Ferragni ha scritto un bel messaggio al marito: “Buon compleanno papà. Non vedo l’ora che arrivino anche i prossimi compleanni di famiglia con una bambina”.

E se Chiara si lascia andare a post emozionanti, Fedez fa uso della sua tradizionale ironia postando uno scatto del compleanno del figlio e modificando il suo viso con quello del piccolo: “31 anni e non sentirli. Grazie a tutti per gli auguri”, ha scritto il rapper milanese.

Questo è un periodo di profonda gioia per i Ferragnez. Chiara e il marito Fedez hanno da poco dato l’annuncio di aspettare il secondo figlio. Una femminuccia, come hanno loro stessi reso noto tramite un divertente ed emozionante video che vede come principale protagonista il primogenito Leo. È stato suo, infatti il compito di dare la lieta notizia ai tanti follower della coppia: arriverà una sorellina.

E intanto i due continuano a condividere momenti professionali e di vita privata con i numerosi fan. Chiara è stata recentemente protagonista di un’intera serata sul piccolo schermo completa di intervista con Simona Ventura, mentre Fedez ha recentemente lanciato l’ultimo singolo: “Bella storia”, accompagnato da un video in cui si vede proprio Chiara in una bellissima versione mora, grintosa e un po’ selvaggia.