Chiara Ferragni, critiche crudeli su Instagram: lei replica in modo sorprendente

editato in: da

Chiara Ferragni è finita ancora una volta nel mirino degli haters, ma questa volta ha deciso di non rimanere in silenzio.

L’influencer da milioni di follower è molto amata dai suoi fan, ma spesso attira anche i commenti cattivi di alcuni utenti che non fanno altro che criticarla. Come accade spesso su Instagram, le sue foto vengono criticate e spesso gli haters la colpiscono proprio dove fa più male, mettendo in evidenza quelli che reputano (spesso a torto) dei difetti fisici.

Questa volta nel mirino è finito il seno di Chiara, considerato “troppo piccolo”. La fashion blogger non ha mai nascosto di averne sofferto in passato, ma ha anche spiegato di aver imparato ad accettare il proprio corpo e di amarsi così com’è. Questa consapevolezza l’aveva spinta, qualche tempo fa, a postare un selfie in topless con la didascalia: “Seno piccolo, ma cuore grande”.

Nonostante ciò le critiche sull’aspetto fisico sono ancora all’ordine del giorno per Chiara Ferragni, che con il tempo ha imparato persino a scherzarci su, rispondendo a tono agli haters. L’ultimo commento ricevuto su Instagram è davvero crudele, ma la fashion blogger è riuscita a difendersi alla perfezione, dandoci una grande lezione di ironia.

Fra le ultime foto postate sui social dalla Ferragni ce n’è una in cui stringe fra le braccia il figlio Leone mentre è in costume da bagno. Fra i tanti commenti anche quello di un follower che ha attaccato l’influencer: “Ma le zizze le ai dimenticate a casa?” ha scritto. Immediata la replica di Chiara, che ha scritto: “Sono nell’armadio, insieme all’H della tua frase”.

In seguito ha pubblicato lo scambio di battute anche sulle Stories di Instagram: “Mi diverto sempre a rispondere a certi commenti” ha svelato ai fan. Sempre sotto i riflettori, la famiglia Ferragni-Lucia deve spesso difendersi dalle critiche. Non è immune dalle cattiverie nemmeno il piccolo Leone, nonostante sia solo un bambino, tanto che qualche tempo fa era dovuto intervenire anche Fedez per rispondere ad alcuni haters.