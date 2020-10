“Chiara Ferragni aspetta una femminuccia”: lei smentisce su Instagram

editato in: da

Chiara Ferragni, la seconda gravidanza su Instagram: il pancino, la felicità di Fedez e Leone

Chiara Ferragni aspetta un femminuccia? La moglie di Fedez replica su Instagram e smentisce l’indiscrezione. A lanciare il gossip era stato il settimanale Oggi che aveva svelato il sesso del secondo figlio dei Ferragnez. Una notizia prontamente smentita da Chiara che nelle Stories di Instagram ha chiarito di non aver ancora se il piccolo in arrivo sarà maschio o femmina.

“Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi?”, ha scritto la Ferragni. La seconda gravidanza della fashion blogger è arrivata dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni. Chiara e Fedez non avevano mai nascosto il sogno di regalare un fratellino o una sorellina al primogenito Leone e ora il loro desiderio sta per avverarsi.

Dopo l’annuncio della gravidanza con un post su Instagram, Chiara ha mostrato il pancino e ha raccontato di essere all’11esima settimana di gestazione. Il secondo bebè dei Ferragnez dunque verrà alla luce a marzo 2021 nello stesso mese del fratellino maggiore. Leone infatti è nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles dove la Ferragni aveva trascorso gli ultimi mesi di gravidanza. Non è ancora chiaro se il secondogenito della coppia nascerà in Italia oppure negli Stati Uniti, ottenendo quindi la doppia cittadinanza, di certo l’influencer, come accaduto in passato, racconterà questo momento magico della sua vita sui social.

Nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale aveva confessato di aver custodito il segreto della seconda gravidanza per tre mesi, annunciando l’arrivo di un altro figlio alla famiglia durante una vacanza in Sardegna. “Quando abbiamo dato la notizia alla mia famiglia durante le vacanze in Sardegna, gli abbiamo detto di fare un video su Tik Tok insieme – aveva spiegato, condividendo il video – nel quale avrebbero dovuto seguire le nostre mosse, ma dopo il countdown gli abbiamo dato l’annuncio a sorpresa”. Fedez aveva invece mostrato il filmato in cui la coppia leggeva il risultato del test di gravidanza effettuato in vacanza e Chiara si lasciava andare alle lacrime dopo aver scoperto di essere incinta.