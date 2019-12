Chiabotto, le prime parole del marito dopo l’annuncio della gravidanza

editato in: da

Per Cristina Chiabotto è stato un Natale davvero speciale. La ex Miss Italia 2004 si è sposata da poco con il manager Marco Roscio, che le ha ridonato serenità sentimentale dopo la fine della lunga relazione con l’attore Fabio Fulco.

Roscio e la Chiabotto hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso 21 settembre a Torino – città natale di entrambi – nel corso di una splendida cerimonia e alla presenza delle persone a loro più care. Ora, alle soglie del 2020 e dopo un paio d’anni d’amore, secondo i rumors sarebbero in attesa del loro primo figlio.

Le indiscrezioni sono diventate più insistenti a seguito della recente divulgazione, da parte del settimanale Oggi, di alcune foto che ritraggono la splendida 33enne con rotondità a dir poco sospette. Poco dopo è arrivata la pubblicazione, da parte della Chiabotto stessa, di un post Instagram nella cui didascalia compare l’enigmatica frase “Non passo più dalle porte”.

In tutto questo cosa ha detto Marco Roscio, amatissimo consorte della showgirl? Il manager torinese non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua presunta prossima paternità. Il marito della Chiabotto si è limitato a rompere il silenzio condividendo sul suo profilo Instagram, seguito da circa 15mila persone, una dolcissima foto di auguri natalizi.

Lo scatto – molto simile a quello scelto da Cristina – ritrae la coppia nel salotto di casa propria davanti all’albero di Natale. I due sorridono felici in compagnia di Paper, il cane di famiglia. La Chiabotto indossa un maglione rosso, un bizzarro cerchietto a tema natalizio e sfoggia il suo luminoso e inconfondibile sorriso.

La didascalia del post di Marco Roscio è all’insegna della tenerezza e dell’ironia. Queste le parole scelte dal marito di Cristina Chiabotto per gli auguri di Natale:

Non so se sia più difficile fare la foto col tuo cane o con tua moglie … dopo circa 2 ore di foto , siamo pronti per augurare a tutti voi BUON NATALE !!!!

Nessun accenno alla gravidanza, ma il bellissimo ritratto di due sposi gioiosi durante il loro primo 25 dicembre con la fede al dito. Non resta altro che attendere per sapere se, dopo un 2019 all’insegna dell’amore, la coppia vivrà un 2020 altrettanto indimenticabile per l’arrivo del primo erede.