La Chiabotto vola in Australia per la luna di miele con il marito Marco Roscio

editato in: da

Per Cristina Chiabotto e Marco Roscio, marito e moglie dallo scorso 21 settembre, è arrivato il momento di partire per la luna di miele (la seconda dopo il viaggio a Formentera). La coppia, che nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per via di una presunta gravidanza lei, è infatti volata in Australia.

I numerosi fan sono venuti a sapere del viaggio grazie alle Stories di Instagram. La ex Miss Italia 2004, dopo aver postato diversi ricordi importanti di questo 2019, ha infatti divulgato la tenera immagine di un koala, accompagnata dalla didascalia “Questione di fuso”.

Anche il marito, il manager Marco Roscio, ha riproposto nelle Stories alcuni frammenti del suo 2019. Subito dopo è arrivata una foto di Bondi Beach, una delle spiagge più famose dell’Australia, accompagnata dall’inequivocabile hashtag #honeymoon.

Dopo un Natale sereno trascorso in famiglia – e anch’esso documentato sui social con una tenerissima foto che li vede assieme in compagnia del loro cane Paper – i due neo sposi hanno deciso di salutare il 2020 dall’altra parte del mondo.

Dopo l’immagine del koala e della spiaggia sono arrivati dei brevi video della baia di Sydney, con i grattacieli illuminati e una piccola folla già pronta ad accogliere il 2020. L’anno che verrà è stato preceduto da 12 mesi indimenticabili per la showgirl e conduttrice, che ieri ha pubblicato su Instagram un romantico primo piano delle sue mani intrecciate a quelle del marito il giorno delle nozze (ha associato allo scatto un semplice ma a dir poco eloquente “Grazie 2019”).

Ci sono stati i guai con il fisco e la notizia dei debiti con un condominio torinese ma, come già detto, anche il principesco matrimonio, che l’ha vista unirsi per sempre all’uomo che, in pochissimo tempo, le ha cambiato la vita.

L’anno “speciale che resterà per sempre” – così l’ha descritto la Chiabotto nelle sue Stories – è stato anche all’insegna dell’affetto della famiglia (la 33enne torinese ha ricordato il rapporto speciale con la sorella Serena), del calore dell’amicizia, delle soddisfazioni sul lavoro (la conduzione de I Menù di Giallo Zafferano).

La fuga d’amore in Australia con l’amato consorte è un dolcissimo modo per mettere un punto e per aprire la pagina di un 2020 che, stando ai rumors di questi giorni e alle foto pubblicate dal settimanale Oggi, potrebbe regalare alla coppia il primo figlio.