Chi è Vito Coppola, maestro di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Vito Coppola ha un talento davvero unico nella danza. Pluricampione conosciuto a livello mondiale, è pronto a scendere in pista a Ballando con le stelle con la cantante Arisa.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola nasce nel 1992, a Eboli, in provincia di Salerno. Eredita la passione per la danza dai genitori Gennaro e Rosa e, infatti, anche il fratello minore Jonathan è un campione di balli caraibici. La sua famiglia, non solo alimenta i suoi sogni ma è sempre al centro della sua crescita artistica: Vito si forma come ballerino accanto ai suoi zii, Bruno e Laura, titolari della scuola di danza Roland’s School, ad Agropoli.

A soli 14 anni, Vito comincia già la sua carriera agonistica come ballerino di latino americano. In questa categoria partecipa a vari concorsi nazionali ed internazionali, conquistando ben 13 vittorie, tra il 2018 e il 2019. Entrato di diritto nell’albo d’oro della Fids, Coppola si conferma undici volte campione italiano.

Fidanzata

Vito è fidanzato con Valentina Sica, laureata in tecniche di laboratorio biomedico, con lei, originaria del suo paese natio, condivide una casa a Bologna e Aaron, un labrador.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

Vito ha dedicato tutta la sua vita alla danza sportiva; dal Giappone al Belgio, dalla Cina all’Austria, il ballerino ha mostrato il suo talento al mondo. Inserito tra i primi atleti nella classifica mondiale, 11 volte campione d’Italia, Coppola è un professionista di altissimo livello. Il ballerino ha abbandonato gli studi presso la Parthenope di Napoli per seguire l’Accademia di danza a Molinella. Ha, inoltre, lavorato in tv nel team di professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2019, Coppola è stato partner di danza di Gessica Notaro, ex concorrente di Ballando.

Quante edizioni ha fatto di Ballando con le stelle

Voluto fortemente dalla Carlucci, Vito Coppola è una new entry nella grande squadra del talent di Rai1. Il ballerino campano sostituisce il collega Raimondo Todaro, ora insegnante di danza ad Amici. Il pluricampione sarà partner e maestro di ballo della cantante Arisa.

Profilo Instagram

Vito ha un account Instagram (@vitocoppola) con oltre 21 mila followers; le sue foto ritraggono la sua bellezza statuaria, le sue avventure professionali e i suoi scatti romantici con la fidanzata Valentina.