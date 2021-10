Chi è Tove Villfor, maestra di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Tove Villfor, ballerina, modella e attrice svedese è una maestra di danza a Ballando con le stelle 2021. Al suo fianco, nella prossima edizione, il rugbista Alvise Rigo.

Chi è Tove Villfor

Tove Villfor nasce a Stoccolma, in Svezia il 19 dicembre 1996, sotto il segno del Sagittario. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita, a parte il fatto che ha iniziato a danzare sin da bambina. Cresce con la mamma che si occupa di marketing, il papà che lavora presso una multinazionale nel settore IT e la sorella Ella. La sua famiglia l’ha sempre supportata e incitata a seguire i suoi sogni. La bellissima ballerina frequenta le superiori nella capitale svedese e si diploma nel 2015 presso il Thorildsplans Gymnasyum. Grazie al suo talento ha la possibilità di girare il mondo, fino ad approdare in Italia, a Roma, dove attualmente vive. Tove lavora anche come attrice e modella.

Fidanzato

Al momento Tove sembra essere single. In passato, ha avuto una relazione con il ballerino Stefano Oradei, anche lui nel cast di Ballando con le stelle.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

Dopo il diploma, Tove si dedica esclusivamente alla sua grande passione: la danza. Partecipa a gare e concorsi di ballo dove mette in mostra il suo potenziale. La ballerina, oltre a possedere un aspetto favoloso, ha una personalità eclettica che la fa avvicinare anche al mondo della recitazione. Viene scelta per un ruolo nella serie Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Nel 2020, Tove, dopo aver partecipato a due edizioni di Ballando on the Road ideato e condotto da Milly Carlucci, entra nel cast di insegnanti di Ballando con le stelle, in coppia con il giovane pittore Antonio Catalani, in arte Holaf.

Con il giovane artista, Tove crea una sintonia davvero speciale sulla pista da ballo; purtroppo la ballerina si vede costretta ad abbandonare il suo allievo, nella penultima puntata dello show, per motivi di salute. Quest’anno la Villfor farà da maestra al rugbista Alvise Rigo.

Profili Instagram e Facebook

Tove ha un suo account Instagram (@tove_villfor) con più di 9 mila followers, dove ama postare foto che mettono in risalto la sua bellezza e la sua abilità nella danza ma anche scatti di viaggio e con gli amici. La ballerina ha anche un profilo Facebook con il suo nome reale.