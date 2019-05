Chi è Sarah Felberbaum, la moglie di Daniele De Rossi

editato in: da

Sarah Felberbaum è la moglie del centrocampista della Roma Daniele De Rossi. La coppia è convogliata a nozze lo scorso 25 dicembre 2015 con una cerimonia molto discreta alle Maldive, dopo quattro anni di fidanzamento.

Nel febbraio del 2014 dalla loro unione è nata la piccola Olivia, prima figlia per Sarah e seconda per Daniele De Rossi, che dal 2006 al 2009 era già stato sposato con Tamara Pisnoli. Mentre nel 2016 la coppia ha deciso di allargare la famiglia con l’arrivo di Noah.

Sarah Felberbaum è originaria di Londra, dove è nata da padre newyorkese e madre britannica il 20 marzo del 1980. Il paese che l’ha cresciuta e adottata però è l’Italia, dove ha vissuto fin da bambina. Quando aveva da poco compiuto quindici anni ha iniziato a lavorare come modella e in seguito è stata protagonista di numerosi spot pubblicitari che l’hanno resa famosa al pubblico di telespettatori italiani. La svolta nella sua carriera avviene tra il 2000 e il 2002 quando conduce prima il programma musicale Top of the Pops su Mtv e poi Uno Mattina Estate su Rai Uno.

Ha recitato in svariate serie televisive italiane, tra cui Caterina e le sue figlie accanto ad Iva Zanicchi e Giuliana De Sio e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa dove ha lavorato con l’affascinante Giulio Berruti. Nel 2007 ha esordito sul grande schermo recitando nel film Cardiofitness di Fabio Tagliavia. La pellicola, incentrata sulla storia d’amore tra una donna di ventisette anni e un ragazzo quindicenne, tuttavia non ha riscosso molto successo né sulla critica né sul pubblico italiano.

Memorabili le sue interpretazioni nei film Maschi contro femmine e Femmine contro maschi, entrambi scritti e diretti da Fausto Brizzi, nei quali Sarah Felberbaum interpreta il personaggio di Francesca. Le due pellicole sono molto piaciute al pubblico e hanno incassato rispettivamente 13 milioni e 11 milioni di euro circa. Nel 2013 ha recitato accanto ad Alessandro Siani nel film Il principe abusivo, mentre la sua ultima apparizione sul grande schermo è stata nel film Poli opposti del regista Max Croci.

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi hanno un rapporto speciale, come ha svelato lei stessa in un’intervista. “Lui è la mia anima gemella – ha confessato a Vanity Fair -. Mi riempie la vita, mi fa ridere, mi tranquillizza. Non potrei desiderare di più”.

Ed è stata proprio Sarah la persona che è rimasta più vicina a Daniele in un periodo difficilissimo in cui è stato costretto ad abbandonare la Roma. L’attrice ha pubblicato un tenero messaggio su Instagram dedicato al marito e ha accolto le richieste dei fan, che gli chiedevano di sostenerlo.