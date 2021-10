Chi è Lucrezia Lando, maestra di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Lucrezia Lando, ballerina professionista, è diventata popolare grazie al suo ruolo di maestra di danza in Ballando con le stelle. Nella prossima edizione del programma farà coppia con un grande campione della MotoGp, Andrea Iannone.

Chi è Lucrezia Lando

Lucrezia Lando nasce a Bassano del Grappa, in Veneto, sotto il segno del Sagittario, il 10 settembre 1998. La sua passione per la danza emerge subito, sin da quando Lucrezia ha 10 anni, soprattutto per i balli di coppia e il latino americano. La Lando ha conquistato il podio in diverse competizioni nazionali e internazionali, sempre affiancata dal suo partner Giacomo Ballarin.

Fidanzato

La ballerina veneta è sempre molto riservata riguardo la sua sfera sentimentale, tuttavia, dopo la fine dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle, annuncia pubblicamente, con una foto su Instagram, il fidanzamento con il suo collega Marco De Angelis, anche lui maestro di ballo nel team del talent di Rai1.

Purtroppo l’unione tra i due non dura molto; la ballerina non svela i motivi della rottura con De Angelis ma dichiara di non aver spazio per l’amore in questo momento della vita e di volersi dedicare esclusivamente alla danza.

Età, altezza, peso

Lucrezia ha 23 anni, è alta 1,75 e pesa 57 kg.

Che cosa ha fatto prima di Ballando con le stelle

Il talento di Lucrezia è stato più volte confermato dai numerosi premi e riconoscimenti vinti, durante il suo percorso professionale. La ballerina ha partecipato al casting di Amici 13, il famoso talent della De Filippi, senza successo.

Quante edizioni di Ballando ha fatto

La Lando fa il suo ingresso nel mondo televisivo, nel 2018, quando assume il ruolo di insegnante di danza nella trasmissione Ballando con le stelle. Quest’anno la ballerina affiancherà l’ex campione della MotoGp Andrea Iannone.

Profili Instagram e Facebook

Lucrezia è molto attiva sui social; il suo account Instagram (@lucrezialando_official) ha raggiunto oltre 60 milioni di followers. Di recente, la ballerina ha postato alcune foto che mettono in risalto la sua bellezza, attirando l’attenzione di una delle ex concorrenti di Ballando, Gessica Notaro, la quale ha espresso con entusiasmo il suo apprezzamento per i post.

La Lando ha anche un profilo Facebook col suo vero nome.