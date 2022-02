Chi è Lisa Lelli, la moglie di Daniele Silvestri, e perché è stata arrestata

Lisa Lelli è la moglie di Daniele Silvestri: nata il 1979, è un’attrice ed è anche mamma di Oliver, il terzo figlio del cantautore. Nota al pubblico per il suo ruolo in Donna Detective, a febbraio del 2022, stando a quanto riportato da Repubblica, la donna è stata arrestata per aver rubato da Eataly. Ripercorriamo la sua vita, la carriera e anche la storia d’amore con Silvestri.

Lisa Lelli, chi è e cosa fa

Lisa Lelli è un’attrice, ma sono ben poche le informazioni che si conoscono su di lei. Ha sempre infatti mantenuto il riserbo, preferendo mantenere privata la sua vita, così come l’amore che condivide con Silvestri. In ogni caso, in qualità d’attrice, non è un volto nuovo: abbiamo avuto infatti l’opportunità di vedere il suo talento recitativo nelle serie 13dici a Tavola e in Donna Detective.

Una vita vissuta lontana dai riflettori, senza mai mostrarsi troppo, prediligendo di gran lunga condividere ben poco della propria vita, lasciando parlare i progetti lavorativi. In particolare, tuttavia, a far sognare è stato il rapporto con Silvestri: una storia forte, nata in pochissimo tempo e che si è consolidata negli anni, fino a diventare un vero punto di riferimento.

La lunga storia d’amore con Daniele Silvestri

L’attrice e il cantautore romano condividono una storia d’amore intensa da ormai diversi anni. Sono infatti legati sentimentalmente da tempo, e sono una presenza costante l’uno nella vita dell’altro. Silvestri è stato a lungo insieme all’attrice Simona Cavallari – per ben undici anni – prima di conoscere la Lelli. Il loro è stato il più classico dei colpi di fulmine: si sono innamorati, e dal 2012 sono marito e moglie.

Anche le loro nozze sono state estremamente riservate e private, segno che la coppia non ha mai voluto mostrarsi più di tanto, sposando quell’idea di privacy che li ha sempre contraddistinti. L’evento è stato celebrato all’epoca in modo assolutamente discreto: in un agriturismo ad Anguillara, con vista sul lago di Bracciano. Un luogo di certo romantico e significativo, da sogno.

Naturalmente, sono stati tanti i vip che hanno preso parte all’evento, come gli attori Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo. Tra le altre cose, Silvestri ha tenuto a lungo nascosta la loro storia, in particolare per proteggere gli altri due figli – Pablo e Santiago – avuti con la Cavallari, e per evitare che potessero in qualche modo risentirne negativamente.

Perché Lisa Lelli è stata arrestata e quando è successo

A febbraio del 2022 Lisa Lelli è stata arrestata a seguito dell’accusa di furto: in base alle informazioni riportate da Repubblica, è stata sorpresa a rubare trucchi – tra cui rossetti – e bottiglie di vino da Eataly. La prima ricostruzione della vicenda ha posto l’attenzione sull’atteggiamento della Lelli: pare che abbia aggredito la guardia giurata, per non cedere i trucchi e alcune bottiglie di vino che stava portando via. L’attrice non aveva alcun precedente prima di questo evento. Il fatto sarebbe accaduto mercoledì 23 febbraio. Dopo aver convalidato l’arresto per le indagini preliminari, la Lelli è stata rimessa in libertà, ma potrebbe andare a processo.